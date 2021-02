Verletzte und eine Tote bei Brand in Münchner Studentenwohnheim

Bei einem Kellerbrand im Stadtteil Freimann sind am frühen Dienstagmorgen fünf Menschen verletzt worden – zwei davon, ein Mann und eine Frau, schwer. Die Frau ist Stunden später gestorben. Das Feuer war im Keller eines Studentenwohnheims in der Studentenstadt ausgebrochen, Deutschlands größter Studentenwohnanlage im Münchner Stadtteil Freimann.

Mehrere Verletzte, eine Tote

Nach ersten Informationen der Feuerwehr sorgte der Kellerbrand für dichten Qualm, der über das Treppenhaus bis hinauf in den sechsten Stock zog. Der Feuer selbst war rasch unter Kontrolle gebracht. Die Einsatzkräfte suchten das Gebäude ab und stießen auf die beiden Schwerverletzten. Die Frau musste wiederbelebt werden. Sie war auf dem Weg von ihrem Apartment im sechsten Stock nach unten im vierten Stock ohnmächtig geworden. Laut einem Sprecher der Feuerwehr ist die 20-Jährige am Vormittag an den Folgen ihrer Rauchvergiftung gestorben. Der Mann schwebt in Lebensgefahr.

Brand in der Sauna – Ursache unklar

Drei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Das erklärte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr auf BR-Anfrage. Die Einsatzkräfte mussten mehrere Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Wohnheim retten. Andere konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

Wie der Feuerwehr-Sprecher weiter sagte, werden derzeit die Räume belüftet. Im Einsatz waren rund 100 Feuerwehrleute. Laut Polizei war das Feuer im Bereich der Sauna ausgebrochen. Die Ursache dafür muss noch ermittelt werden.