Mehrere Unfälle wegen Glätte in Niederbayern und der Oberpfalz

In Niederbayern und der Oberpfalz hat es bis in den Vormittag einige Unfälle und Verkehrsbehinderungen wegen Schneeglätte gegeben. Das Polizeipräsidium Oberpfalz zählte rund 18 Unfälle. Größtenteils blieb es demnach bei Blechschäden. Bei einem Unfall nahe Traitsching im Landkreis Cham und einem bei Grafenwöhr im Landkreis Neustadt an der Waldnaab wurde jeweils ein Autofahrer leicht verletzt.

Lkw rutscht auf der A6 in den Graben

An glatten Steigungen blieben teilweise Lkw hängen, heißt es von den Beamten - zum Beispiel am Autobahnkreuz Regensburg beim Übergang von der A93 auf die A3. Auf der A6 ist nach der Ausfahrt Sulzbach-Rosenberg Richtung Nürnberg ein Laster in den Graben gerutscht. Der Fahrer blieb unversehrt.

Rund 20 Unfälle in Niederbayern

In Niederbayern krachte es im Laufe des Morgens und Vormittags laut dem Polizeipräsidium wegen der winterlichen Verhältnisse etwa 20 Mal. Auch hier waren es den Angaben nach hauptsächlich Sachschäden. Einen Unfallschwerpunkt gab es nicht, so die Beamten. Vereinzelt sorgten auch hier hängengebliebene Autos und Laster für Behinderungen auf den Straßen – so zum Beispiel auf der A3 bei Hengersberg Richtung Regensburg und auf der A93 Höhe Hausen Richtung Regensburg.