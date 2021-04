Mehrere Unfälle in Bayern - teils durch Eis und Schneeglätte

Die kurzfristige Rückkehr des Winters im April mit Schnee und Glätte hat in Bayern am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch zu mehreren Unfällen geführt. Vielerorts kam es auch zu Behinderungen im Straßenverkehr.

Monheim: Eine Tote, zwei Schwerverletzte

Der schwerste Unfall der vergangenen Nacht ereignete sich allerdings aus noch ungeklärter Ursache im schwäbischen Landkreis Donau-Ries: Eine 54 Jahre alte Frau starb am Dienstagabend noch am Unfallort, nachdem ein Autofahrer frontal mit seinem Wagen in ihr Fahrzeug gekracht war. Der 27-jährige Mann und sein Beifahrer wurden schwer verletzt. Er sei bei Monheim auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Auto der Frau zusammengestoßen, teilte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mit. Das Fahrzeug der Frau kam in einem Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Sie konnte nur noch tot aus ihrem Wagen geborgen werden.

Schwerverletzte Frau nach Kollision mit Linienbus

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Auto ist im niederbayerischen Oberschneiding eine Frau schwerst verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet die Frau mit ihrem Wagen aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der Busfahrer wurde bei dem Unfall im Landkreis Straubing-Bogen am Mittwochmorgen verletzt, der einzige Fahrgast blieb unverletzt.

Ansonsten haben Neuschnee und Eisglätte in Niederbayern in der Nacht auf Mittwoch nur zu wenigen Behinderungen im Straßenverkehr geführt. Wie ein Sprecher der Einsatzzentrale des Präsidiums in Straubing auf BR-Anfrage mitteilt, kam es nur zu einem kleineren Unfall in Jandelsbrunn im Landkreis Freyung-Grafenau. Die B15n war kurzzeitig wegen Straßenglätte ab der Anschlussstelle Saalhaupt in Fahrtrichtung Landshut gesperrt.

Zehn Kilometer Stau auf der A3

Anders in der Oberpfalz - dort haben Schneefälle seit dem Dienstagabend zum Teil zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf den Straßen geführt. Wie die Polizei mitteilte, sei auf der A93 bei Altenstadt ein Kleinlaster mit Anhänger ins Schleudern geraten und habe sich verkeilt. Die Autobahn musste in Richtung Hof teilweise gesperrt werden. Auch auf der A3 kam es etwa auf Höhe der Rastanlage Jura zeitweise zu größeren Behinderungen durch Schnee- und Eisglätte. Laut Polizei bildete sich in Richtung Nürnberg ein Stau von bis zu zehn Kilometern Länge. Insgesamt meldete das Polizeipräsidium Oberpfalz in der Nacht rund 15 Glätte-Unfälle. Meldungen über Verletzte Personen gab es bis zum Morgen nicht.

Viele Autofahrer bereits mit Sommerreifen unterwegs

In Mittelfranken kam es am Dienstagabend auf der A9 zwischen Feucht und Greding zu mehreren Unfällen auf schneebedeckter Fahrbahn. Sechs Personen wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Bei Hilpoltstein waren in Fahrrichtung München drei Autos ineinander gefahren. Das erste Fahrzeug war laut Polizei auf der matschigen Fahrbahn ins Schleudern gekommen und hatte sich quergestellt. Die Fahrer zweier weiterer Autos konnten nicht mehr bremsen und kollidierten. Zwei Unfallbeteiligte wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Im Lauf des Abends ereigneten sich zwei weitere Schnee-Unfälle - einmal ebenfalls in Richtung München zwischen Feucht und Allersberg und in der Gegenrichtung zwischen Greding und Hilpoltstein. Bei den beiden Unfällen wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren einige der Autofahrer bereits mit Sommerreifen unterwegs.

Eisplatte verletzt drei Menschen

In Unterfranken sind durch eine von einem Lastwagen heruntergerutschte Eisplatte drei Menschen verletzt worden. Die Eisplatte hatte am Dienstag bei Großwallstadt im Landkreis Miltenberg ein Auto auf der Gegenfahrbahn getroffen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Fahrzeugdach wurde eingedellt und die Windschutzscheibe zersplittert. Die drei Menschen in dem Auto wurden durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt.

Schneefall bald wieder zu Ende

Der für Anfang April ungewöhnliche Schnee hatte bereits gestern einige Autofahrer auf Bayerns Straßen böse erwischt. Im Tagesverlauf soll es durch starken Westwind stellenweise auch zu Schneeverwehungen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. In der Nacht zum Donnerstag lässt der Schnee langsam nach bei Tiefsttemperaturen von minus fünf bis null Grad. Nach einigen leichteren Schneefällen soll es im Laufe des Donnerstags aber auflockern.