Mehrere Unfälle: Glätte sorgt für Behinderungen in der Oberpfalz

In der Oberpfalz haben kräftige Schneeschauer am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch örtlich für gefährliche Glätte auf den Straßen gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, kam es auch zu mehreren Glätteunfällen. Auf der A93 bei Altenstadt geriet ein Kleinlaster mit Anhänger ins Schleudern und verkeilte sich. Die Autobahn musste in Richtung Hof teilweise gesperrt werden.

Längere Staus auf der A3

Auf der A3 kam es beispielsweise auf Höhe der Rastanlage Jura zeitweise zu größeren Behinderungen durch Schnee- und Eisglätte. Laut Polizei bildete sich in Richtung Nürnberg ein Stau von bis zu 10 Kilometern Länge. Insgesamt meldete das Polizeipräsidium Oberpfalz in der Nacht rund 15 Glätte-Unfälle. Verletzte gab es bis zum Morgen offenbar nicht.