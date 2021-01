Mehrere Unfälle auf schneebedeckten Autobahnen in der Region Hof

Vier beschädigte Lastwagen, zwei verletzte Personen und 115.000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz von mehreren Unfällen auf den Autobahnen in der Region Hof. Starker Schneefall und schneebedeckte Fahrbahnen führten zu den Karambolagen.

Bei Trogen rutscht Lastwagen in die Leitplanke

Zur größten Verkehrsbehinderung ist es nach einem Unfall auf der A93 bei Trogen im Landkreis Hof gekommen. Dort hatte der Fahrer eines mit fünf Tonnen Postsendungen beladenen Lastwagens gegen 06.00 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Lastwagen kollidierte mit der rechten Leitplanke und rutschte auf die Fahrbahn zurück. Dort stieß er mit einem nachfolgenden Lastwagen zusammen, der mit 25 Tonnen Streusalz beladen war und in die linke Leitplanke gedrückt wurde.

A93 nach Unfall komplett gesperrt

Die A93 war in Richtung Süden bis zum Mittag komplett gesperrt. Die Autobahnmeisterei leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Hof-Ost ab. Die Feuerwehr war damit beschäftigt, größere Mengen an Treibstoff zu binden, die ausgelaufen waren. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 80.000 Euro.

Sattelzug an einer Steigung hängengeblieben

Bereits kurz zuvor war auf der A72 in Höhe Trogen ein Lastwagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er hat sich im Grünstreifen festgefahren. Weitere Verkehrsbehinderungen auf der A72 gab es bei Köditz (Lkr. Hof), wo ein Sattelzug wegen schneeglatter Fahrbahn an einer Steigung liegen blieb.

Auto rutscht unter parkenden Lastwagen

Auf dem Parkplatz Bärenholz bei Gattendorf (Lkr. Hof) an der A93 rutschte ein Auto unter den Auflieger eines parkenden Lastwagens. Fahrer und Beifahrer des Autos verletzten sich leicht. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Auto wegen überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern geraten

Auf der A9 bei Selbitz (Lkr. Hof) geriet wegen überhöhter Geschwindigkeit ein Auto ins Schleudern. Der Wagen prallte zunächst gegen eine Betonleitwand und kam dann auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.