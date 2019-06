Mehrere tödliche Badeunfälle in Bayern

Bei sommerlichem Wetter hat es am Sonntag in Bayern mehrere Badeunfälle gegeben: Drei Menschen starben. In zwei weiteren Fällen werden die Männer am Montag noch vermisst.

Schwimmer in Baggersee in Asbach-Bäumenheim ertrunken

In Asbach-Bäumenheim im Landkreis Donau-Ries ist am Sonntag ein Mann beim Baden ertrunken. Nach Angaben der Polizei schwamm der 20-Jährige alleine in einem Baggersee, als er plötzlich unterging. Eine Augenzeugin verständigte die Rettungskräfte. Nach knapp einer Stunde fanden Taucher den Mann in einer Tiefe von etwa fünf Metern. Er konnte zunächst wiederbelebt werden, starb aber wenig später in einer Klinik. Warum der Mann unterging, ist noch unklar.

19-Jähriger ging beim Schwimmen plötzlich unter

Im Neufahrner Mühlsee (Landkreis Freising) ist ein junger Mann ertrunken. Er wollte zusammen mit einem Arbeitskollegen zu einer Insel in der Mitte des Sees schwimmen. Plötzlich ging der junge Mann unter. Sein Kollege konnte ihm nicht mehr helfen. Taucher der Wasserwacht bargen den 19-Jährigen, laut Polizei fast eine halbe Stunde nach dem Zwischenfall, aus dem Wasser. Unter laufender Reanimation wurde der Mann ins Krankenhaus geflogen, dort starb er wenig später. Auch in diesem Fall ist noch unklar, warum der Mann plötzlich unterging.

Schafirrsee: Lebloser Mann am Ufer

Für einen 78-jährigen Ingolstädter kam jede Hilfe zu spät: Passanten hatten den leblosen Rentner am Südufer vom Schafirrsee in Ingolstadt-Gerolfing entdeckt und aus dem Wasser gezogen. Sie versuchten vergeblich, ihn zu reanimieren. Auch Reanimationsversuche durch einen Notarzt blieben erfolglos.

Keine Hoffnung mehr für 46-Jährigen in der Mangfall

Für den 46-Jährigen, der gestern in Weyarn von der Mangfall mitgerissen wurde, besteht keine Hoffnung mehr. Das sagte eine Beamtin der Polizei Holzkirchen dem BR.

Mittlerweile konnte der Begleiter des Mannes vernommen werden. Ihm zufolge war der 46-Jährige vor dem Unfall bereits mehrfach in die Mangfall gestiegen, um sich abzukühlen. Beim letzten Mal erfasste ihn eine Walze. Sie drückte den Mann unter Wasser, riss ihn mit und ließ ihm keine Chance, eigenständig wieder an die Wasseroberfläche zu gelangen.

Gestern hatten über 80 Helfer und ein Hubschrauber nach dem Verunglückten gesucht. Trotz großangelegter Suche wurde der Mann bisher nicht gefunden. Aktuell wurde die Suche noch nicht wieder aufgenommen. Die Polizei Holzkirchen übergibt den Fall derzeit an die Kriminalpolizei.

Augsburg: 16-Jähriger wird ebenfalls vermisst

Ein 16-Jähriger aus Augsburg wird ebenfalls vermisst, nachdem er gestern beim Durchqueren des Lechs von der Strömung mitgerissen wurde. 60 Helfer von Wasserwacht und DLRG, mehrere Polizeistreifen und ein Hubschrauber der Polizei suchten auf einer Länge von 20 Kilometern im Fluss nach dem Schwimmer.

Die Suche nach dem Jugendlichen wird heute laut Auskunft der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord vorerst nicht weitergeführt. Die hohe Fließgeschwindigkeit des Lech von bis zu 20 km/h und der derzeit hohe Wasserstand erschweren die Suche. Da außerdem mehrere Wehre auf Durchzug gestellt seien, könnte der Jugendliche schon sehr weit abgetrieben sein.

Jugendlicher wird vermutlich nicht mehr lebend gefunden

Da der Lech aktuell sehr trüb ist, sei auch eine nochmalige Suche per Hubschrauber derzeit wenig erfolgsversprechend, so der Polizeisprecher.

Nach den Worten eines Polizeisprechers würde es an "ein Wunder" grenzen, wenn der Jugendliche noch lebend gefunden würde. Er warnte ausdrücklich davor, zurzeit in Flüssen zu baden. Der Wasserstand sei nach den Regenfällen der letzten Wochen immer noch sehr hoch, und bei den niedrigen Wassertemperaturen kühle man schnell aus.

Polizei warnt vorm Baden in den kalten Gewässern

Die Augsburger Polizei warnt derzeit vor dem Schwimmen im Lech: "Es ist sehr schwer, wieder aus eigener Kraft ans Ufer zu kommen und es ist auch ein hohes Risiko für die Wasserwacht, Personen in Not wieder rauszuholen". Aufgrund des hohen Wasserstands, der geringen Wassertemperatur und der hohen Fließgeschwindigkeit sei das Baden im Moment besonders gefährlich.

Auch wenn ein Fluss friedlich aussehe, dürfe man die Wucht von Unterwasserströmungen und Wasserwalzen nicht unterschätzen. Außerdem erhöhten herumtreibende Äste und Baumstämme die Verletzungsgefahr. Generell gelte es, nicht alkoholisiert ins Wasser zu gehen und möglichst nicht alleine, so Polizeisprecher Michael Jakob.

Appell und Tipps von der Wasserwacht

Daniela Haupt von der Wasserwacht München appelliert an alle Badefans: "Achtet immer auf den Wasserstand. Schaut darauf wie hoch das Wasser steht. Und wenn das Wasser braun und trüb ist, ist das ein Zeichen dafür, dass der Wasserstand zu hoch ist. Lasst es dann einfach bleiben. Nehmt ein anderes Wochenende. Der Pegel wird wieder sinken. Und dann macht es allen mehr Spaß."

Die Wasserwacht rät dazu, erst wieder bei klarem Wasser baden zu gehen. Einen erhöhten Wasserstand sollte man in jedem Falle meiden, da das Wasser dann besonders viel Kraft habe und man leicht abgetrieben werden könne. Auch sehr gute Schwimmer.

Wann genau der Wasserstand in den bayerischen Gewässern wieder auf Normalstand ist, kann die Wasserwacht im Moment noch nicht voraussagen. Die Isar ist in München aktuell zum Beispiel noch einen Meter über dem üblichen Pegel.