Mehrere Tausend Liter Gärreste in den Roten Main gelaufen

Der Fahrer eines Traktors mit Anhänger war am Samstag in Heinersreuth im Landkreis Bayreuth zu schnell unterwegs. Der Anhänger schaukelte sich "aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit" auf, so die Polizei. In einer Linkskurve kippte er um und prallte gegen die Schutzplanken.

Großteil der 17.000 Liter Gärreste in den Roten Main gelaufen

Auf dem Anhänger befand sich ein Güllefass mit 17.000 Liter Gärresten aus einer Biogasanlage. Das Güllefass landete im Dühlbach. Der Großteil der Gärreste lief aus und floss über den Dühlbach in den Roten Main, teilte die Polizei weiter mit. Mitarbeiter des Landratsamts und des Wasserwirtschaftsamts wurden von der Polizei alarmiert und kamen zum Unfallort.

Wasserwirtschaftsamt nimmt Proben - Feuerwehr errichtet Sperren

Das Wasserwirtschaftsamt hat Proben vor Ort genommen. Wegen des auslaufenden Hydrauliköls wurden Ölsperren auf dem Roten Main ausgelegt. Die Feuerwehren aus Heinersreuth, Altenplos, Unterkonnersreuth, Cottenbach und Bindlach waren im Einsatz.

Den Schaden am landwirtschaftlichen Zugfahrzeug mit Anhänger beziffert die Polizei auf 80.000 Euro. Der 38 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt.