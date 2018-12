Mehrere schwere Unfälle in Schwaben

Eine Fahranfängerin im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg ist an Heiligabend in den Gegenverkehr geraten und hat einen tödlichen Unfall verursacht. Der 68 Jahre alter Fahrer eines entgegenkommenden Wagens kam dabei ums Leben. Die junge Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der ein Jahr alte Neffe der Fahranfängerin, der mit im Auto saß, schwebt noch in Lebensgefahr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Fahranfängerin gerät in Gegenverkehr - 68-Jähriger tödlich verletzt

Die 18-Jährige ist aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf der Landstraße bei Aichach ins Schleudern geraten. Ihr Auto geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Wagen des 68-Jährigen zusammen. Der Mann aus dem Landkreis Leipzig starb noch an der Unfallstelle.

Mutter und Kind bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Bei einem weiteren Frontalzusammenstoß an Heiligabend hat ein Fahrfehler zu einem Unfall mit schweren Verletzungen geführt: Eine 39-Jährige war mit ihrem Wagen bei Offingen im Landkreis Günzburg in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Die Frau und ihr ein Jahr altes Kind, das auf der Rückbank im Kindersitz saß, trugen nach Polizeiangaben vom Dienstag schwere Verletzungen davon. Beide kamen in ein Krankenhaus. Der 43 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos musste ebenfalls in eine Klinik gebracht werden. Der Unfall sei passiert, weil die 39-Jährige einen Fahrfehler gemacht habe, hieß es.