Mehrere schwere Unfälle in Bayern

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Kulmbach sind vier Menschen schwer verletzt worden. Alle vier Personen seien am Sonntagnachmittag ins Krankenhaus gebracht worden, es bestehe in keinem Fall Lebensgefahr, teilte die Polizei am Abend mit.

Sportwagen schleudert in Straßengraben - Zwei Schwerverletzte

Zwei Männer haben sich bei einem Unfall mit einem Sportwagen in der Oberpfalz schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Sonntag auf einer Kreisstraße im Landkreis Cham. Den Schaden schätzten die Ermittler auf etwa 100.000 Euro.

Ein 61-Jähriger verlor dort bei abschüssiger Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Sportwagen, laut Polizei wegen "nicht angepasster Geschwindigkeit". Der Wagen schleuderte den Angaben zufolge in den rechten Straßengraben und von dort wieder zurück auf die Fahrbahn. Der 61-Jährige und sein 41-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Biker bei Zusammenprall mit Auto am Bodensee schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Biker in Lindau am Bodensee schwer verletzt worden. Der 69-Jährige war am Sonntag in Richtung Friedrichshafen unterwegs, als er nach Angaben der Polizei zu spät bemerkte, dass ein Autofahrer vor ihm auf der Straße wendete.

Durch den Zusammenprall von Motorrad und Auto wurde der Mann in eine angrenzende Wiese geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Er kam in eine Klinik. Der 36 Jahre alte Fahrer des Wagens blieb unverletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Mit Informationen von dpa.