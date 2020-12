Mehrere Polizei-Einsätze wegen Corona-Partys in Unterfranken

Die unterfränkische Polizei musste in den vergangenen Tagen und Nächten mehrfach ausrücken, weil sich Menschen nicht an die Corona-Regeln gehalten haben. In Röllbach im Landkreis Miltenberg haben in der Nach auf Sonntag mehrere Personen in einer Wohnung gefeiert. Der Hinweis ging um 1.30 Uhr bei der Polizei ein.

Mehrere Partygäste aus verschiedenen Haushalten

Nach Angaben der Polizei konnten die Beamten durch das Fenster mehrere Personen sehen, die Alkohol tranken und Shisha rauchten. Die Beamten klingelten und ein junger Mann verleugnete seine Besucher. Die Beamten konnten die Gäste aber auf dem Dachboden finden. Sie waren alle aus unterschiedlichen Haushalten und müssen jetzt mit Bußgeldern rechnen.

Party auf Jugendzeltplatz in Aub

In Aub im Landkreis Würzburg haben sich laut Polizei gestern Abend mehrere Jugendliche auf dem Jugendzeltplatz getroffen und gefeiert. Spaziergänger hatten die Party gegen 19.45 Uhr gemeldet. Als die drei Streifen ankamen, flüchteten die Jugendlichen in den Wald. Die Polizei fand eine Musik-Anlage, mehrere Geldbeutel, ein Handy und ein Auto, mit dem das Gelände beleuchtet wurde. Die Gegenstände ließen vermuten, dass es mindestens zehn Jugendliche waren.

Drei betrunkene Männer festgenommen

Die Polizei konnte drei 18-Jährige aus Aub, Röttingen und Creglingen festnehmen, die aus verschiedenen Haushalten stammen. Alle drei waren betrunken. Die beiden Männer aus Aub und Röttingen hatten 2,54 bzw. 3,10 Promille Alkohol im Blut. Sie waren der Polizei gegenüber aggressiv und mussten gefesselt werden. Der junge Mann aus Creglingen hatte 1,76 Promille – und wollte noch mit seinem Auto nach Hause fahren.

Veranstalter müssen 5.000 Euro Bußgeld zahlen

Die Männer aus Röttingen und Creglingen hatten die Musik-Anlage für die Party organisiert und den Alkohol gekauft. Deshalb gelten sie als Veranstalter und müssen ein Bußgeld von jeweils 5.000 Euro zahlen. Auch der junge Mann aus Aub und die weiteren Teilnehmer müssen mit Bußgeldern rechnen. Die Polizei ermittelt nun, wer noch Gast auf der Party war.

Verstöße gegen Ausgangssperre in Ochsenfurt und Riedenheim

In Ochsenfurt und Riedenheim im Landkreis Würzburg hat die Polizei gestern Abend zwischen 21.30 und 22.40 Uhr sieben Personen aufgefunden. Sie waren in der Öffentlichkeit und konnten laut Polizei "keinen triftigen Grund" nennen. Weil sie gegen die Ausgangssperre verstoßen haben, müssen sie jeweils 500 Euro Bußgeld zahlen.

Mann in Schweinfurt ohne triftigen Grund und mit Drogen erwischt

Bereits in der Nacht zwischen erstem und zweitem Weihnachtsfeiertag hatte die Polizei in Schweinfurt einen Mann erwischt, der ohne triftigen Grund unterwegs war. Der 44-Jährige war einer Polizeistreife gegen 1.00 Uhr in der Geldersheimer Straße aufgefallen. Bei der Kontrolle fanden die Beamten außerdem Betäubungsmittel bei dem Mann. Ihn erwarten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutz- und das Betäubungsmittelgesetz.

Verstöße gegen Corona-Regeln auch in Gerolzhofen

In Gerolzhofen im Landkreis Schweinfurt hat die Polizei am Samstag zwei Männer an einem Busbahnhof entdeckt. Sie hatten keinen triftigen Grund, um ihre Wohnungen zu verlassen und hielten sich teilweise nicht an die Maskenpflicht.