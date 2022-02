Mehrere Lawinenabgänge: Tote und Verletzte

In den Alpen herrscht große Lawinengefahr. Seit Freitag sind allein in Österreich neun Menschen bei Lawinenabgängen ums Leben gekommen. Auch in Bayern gab es ein tödliches Unglück, ebenso in der Schweiz.

Lawinenunglücke in Bayern, Österreich und der Schweiz

In Bayern starb am Samstag ein Österreicher in einer Lawine. Er und ein weiterer Mann waren am Samstag in der Nähe von Ramsau im Berchtesgadener Land über das Sittersbachtal auf das 2.468 Meter hohe Steintalhörndl aufstiegen und etwa 150 Meter unterhalb des Gipfels von einem Schneebrett mitgerissen worden. Der 61-Jährige kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik, starb aber kurz darauf.

Glück im Unglück hatte dagegen ein Tourengeher am Prinzenkopf bei Lenggries: Der Mann wurde am Samstagnachmittag von einer Lawine verschüttet, aber blieb unverletzt.

In der Schweiz kam ein Italiener in einer Lawine ums Leben. Oberhalb von Reckingen im Schweizer Kanton Wallis waren zwei von vier Skitourengehern am Samstag von einer Lawine mitgerissen worden. Ein 68-Jähriger kam dabei ums Leben.

Tragische Todesfälle in Österreich

Acht Todesfälle ereigneten sich bei Lawinenabgängen in Tirol. Im Skigebiet Ischgl/Samnaun an der Grenze zur Schweiz waren fünf Skisportler aus Schweden mit einem einheimischen Bergführer außerhalb der Pisten unterwegs. Dabei wurde die Gruppe von einer Lawine mitgerissen. Einem Mitglied der Gruppe gelang es, einen Freund im Heimatland anzurufen, der dann die Bergwacht alarmierte. Der Mann überlebte den Lawinenabgang als einziges Mitglied seiner Gruppe. In Vorarlberg waren am Freitag vier Sportler mit einem Snowboardführer im Skigebiet Albona am Berg Knödelkopf abseits der Pisten unterwegs, als sich eine Lawine löste. Ein 43-Jähriger überlebte das Unglück trotz Lawinenairbag nicht. Die Polizei machte am Sonntag noch keine Angaben zur Identität des Mannes.

Skisportler teilweise dank Lawinenairbags gerettet

Auch deutsche Wintersportler gerieten am Freitag in Österreich in eine Lawine. Sie waren mit Dänen und Schweden in einer siebenköpfigen Gruppe im Alter zwischen 23 und 33 Jahren im Ötztal unterwegs, wie die Polizei berichtete. Ein Schneebrett riss fünf von ihnen mit. Einige hätten Lawinenairbags ausgelöst und konnten teils verletzt gerettet werden. Im Bezirk Kitzbühel wurde eine vierköpfige Gruppe aus Österreich von einer Lawine mitgerissen. Sie konnte sich aus den Schneemassen befreien, aber ein 24-Jähriger musste schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen werden.

Österreichisches Ehepaar stirbt in Lawine

In der Nacht zu Samstag bargen Retter kurz nach Mitternacht die Leichen eines 60 und 61 Jahre alten österreichischen Ehepaars in einem Lawinenkegel. Angehörige hatten die Bergrettung alarmiert, weil die beiden von einer Skitour in der Tiroler Wildschönau nicht zurückgekommen waren. Außerdem verunglückte am Samstag in Schmirn, rund 40 Kilometer südöstlich von Innsbruck, ein 58-jähriger Österreicher, als er und vier weitere von einer Lawine mitgerissen wurden. Vier Personen konnten lebend geborgen werden.

In Tirol mehr Lawinen gezählt als je zuvor

Insgesamt wurden Dutzende Abgänge gezählt. In Tirol gab es nach Angaben der Behörden in so kurzem Zeitraum noch nie so viele Lawinenabgänge – insgesamt rund 100. In 70 Fällen rückten Retter aus, mehr als 500 waren im Einsatz. In Tirol sowie weiter westlich im ganzen Alpenkamm bis ins Wallis in der Schweiz galt Lawinenwarnstufe 3 von 5. Es bestand also erhebliche Lawinengefahr. Statistisch betrachtet passieren zwei Drittel aller Lawinenunfälle bei Alarmstufe 3, so Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol. "Diese statistische Tatsache zeigt gerade auch die Gefährlichkeit dieser Lawinengefahrenstufe auf."

Neuschnee und Windböen – weiterhin Lawinengefahr

Und es ist noch immer keine Entspannung der Lage in Sicht: Am Montag wird in Nordtirol mit einem halben Meter Neuschnee und mit starken Windböen gerechnet. Die Lawinengefahr könnte dadurch noch steigen, Gefahrenstufe 4 ist nicht auszuschließen.