Mehrere kopflose Rehe gefunden

Tote Rehe und bei manchen fehlt der Kopf - dieses Szenario melden gleich drei Revierleiter in den Landkreisen Aschaffenburg und Schweinfurt. Aber auch die Jagdpächter in umliegenden Revieren beklagten Rotwild-Verluste. In Laufach (Landkreis Aschaffenburg) sind es in diesem Jahr schon sechs getötete Rehe, alle in unmittelbarer Nähe von Fußgängerwegen.

Mögliche Täter sind freilaufende Hunde

Für Joachim Kunkel, Jagdpächter im Kreis Laufach, kommen freilaufende Hunde in Frage. Die getöteten Tiere wiesen häufig nur Bissverletzungen auf. Wildtiere wie Füchse, Luchse oder Wölfe würden jagen, um ihren Hunger zu befriedigen, so Kunkel. Sie würden das Fleisch auch fressen wollen.