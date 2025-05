Mehrere Kinder bei Notbremsung in Ingolstadt verletzt

Der Linienbus war vollbesetzt unterwegs auf der viel befahrenen Münchener Straße. An der Kreuzung zur Südliche Ringstraße unternahm ein Sattelzug ein spontanes Wendemanöver und zwang so den Linienbus zu einer Vollbremsung. Dieser hatte 34 Erwachsene und 16 Kindergartenkinder an Bord.

Eine Frau und vier Kinder verletzt

Durch die Vollbremsung stürzten mehrere Passagiere zu Boden. Eine Frau wurde dabei mittelschwer, vier Kinder leicht verletzt. Der Fahrer des bislang unbekannten weißen Sattelzuges beging Fahrerflucht. Die Polizei bittet Zeugen dieses Unfalls, sich bei der Verkehrspolizei Ingolstadt zu melden, gerne auch telefonisch unter 0841/9343-4410.

Großaufgebot von Berufsfeuerwehr Ingolstadt und Rettungsdienst

Alle Verletzen kamen in verschiedene Krankenhäuser. Ein Großaufgebot von Berufsfeuerwehr Ingolstadt und Rettungsdienst war im Einsatz. Die Kreuzung wurde für 1,5 Stunden stadteinwärts komplett gesperrt. Der Schaden am Bus beträgt rund 2.000 Euro.