Mehrere Kilometer Fernmeldedrähte gestohlen

Unbekannte haben in der Nähe von Ruhstorf (Lkr. Passau) Fernmeldedrähte in der Länge von einigen Kilometern gestohlen. Die Kupferdrähte waren im Zuge von Montagearbeiten an der Bahnstrecke zwischen Pocking und Fürstenzell in der Nähe von Fernmeldemasten abgelegt worden. Sie haben einen Wert im fünfstelligen Eurobereich.

Laut Bundespolizei konnten viele Spuren gesichert werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Diebesware mit größeren Fahrzeugen abtransportiert wurde. Bereits im Januar wurden an einem angrenzenden Streckenabschnitt 600 Meter Fernmeldeleitung gestohlen.

Die Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise bzw. um Informationen, sollten in den letzten Tagen Kupferdrähte in größeren Mengen zum Ankauf angeboten worden sein.