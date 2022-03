Mehrere Kilo Drogen sichergestellt: Polizei-Aktion in Franken

Bei Wohnungsdurchsuchungen in Bayreuth und Nürnberg hat die Polizei unter anderem mehrere Kilogramm Rauschgift, Schreckschusswaffen, einige Tausend Euro Bargeld und einen gefälschten Impfpass sichergestellt. Sechs Personen seien in Untersuchungshaft genommen worden, teilten Polizeipräsidium Oberfranken und Staatsanwaltschaft Bayreuth mit. Die sichergestellten Drogen befinden sich in einem "niedrigen Kilogrammbereich".

Sechs Personen aus Bayreuth und Nürnberg in Untersuchungshaft

Die Wohnungen waren laut Mitteilung vergangene Woche nach umfangreichen Ermittlungen der Bayreuther Rauschgiftfahnder auf richterlicher Anordnung durchsucht worden. Bei den Festgenommenen in Bayreuth handelt es sich um vier Männer im Alter zwischen 19 und 24 Jahren und um eine 21-jährige Frau. Sie sollen Rauschgift von zwei Dealern aus Nürnberg bezogen haben.

Daraufhin kam es auch dort zur Durchsuchung der Wohnung eines 26-Jährigen und seiner 25 Jahre alten Freundin. Die Rauschgiftfahnder stellten dort unter anderem Cannabis sicher. Drei der vier Männer und die Frau aus Bayreuth sowie das Paar aus Nürnberg kamen in Untersuchungshaft.