Mehrere Katzen im Raum Würzburg ausgesetzt

"Erst am Donnerstag wurde eine Katze in ihrem Körbchen an der Umweltstation in Würzburg gefunden. Letzte Woche waren es zwei Katzen in Ochsenfurt (Lkr. Würzburg) und Anfang April schon zwei in Lengfeld. Da wurde eine zum Beispiel auf einem Supermarkt-Parkplatz abgestellt", erklärte Maxim Jochim vom Würzburger Tierheim. Das Tierheim wendet sich deshalb mit einer Bitte an die Bevölkerung: "Bitte setzen sie keine Katzen aus, bringen Sie sie zu uns ins Tierheim".

Aussetzen von Tieren ist eine Straftat

Das Aussetzen von Tieren sei eine Straftat, betont Jochim. Zwar sei das Tierheim wegen des Coronavirus wirklich geschlossen, aber Notfälle würden die Mitarbeiter immer annehmen, so Jochim. Tierbesitzer sollten vorher dort anrufen und einen Termin ausmachen. Das Abgeben von Tieren ist dort kostenlos. "Als wir die Katzen bekommen haben, waren sie zum Teil verstört. Wir mussten sie aufpäppeln und vom Tierarzt untersuchen lassen", so der Tierpfleger weiter. Bei ausgesetzten Katzen wüssten die Mitarbeiter außerdem nichts über den Hintergrund der Katze: Kommt sie aus einer Familie? Ist sie geimpft? Auch die Vermittlung von Tieren ist aktuell erlaubt.

Tierheim für Notfälle geöffnet

Eine "Handlung zur Versorgung von Tieren" sei ein triftiger Grund zum Verlassen der Wohnung, heißt es auf der Internetseite des Tierheims. Bei der Vermittlung gelten allerdings Sonderregeln: Wer ein Tier aus dem Tierheim holen möchte, muss sich vorher telefonisch melden. Zwischen 13.00 und 16.00 Uhr stehen die Mitarbeiter unter der Telefonnummer 0931/84 324 für Beratungsgespräche zur Verfügung. Bei der Abholung darf nur eine Person ins Tierheim kommen. Diese sollte eine Gesichtsmaske tragen und den üblichen Sicherheitsabstand einhalten.