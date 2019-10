vor 34 Minuten

Mehrere Hundert Landwirte bei Bauerndemo in Bayreuth erwartet

In Oberfranken nehmen 500 Landwirte an der deutschlandweiten Protestveranstaltung gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung teil. Die Bauern treffen sich in Bindlach zur Sternfahrt nach Bayreuth, wo eine zentrale Kundgebung stattfindet.