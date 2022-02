Mehrere Glätteunfälle in Oberfranken: Auto überschlägt sich

In Oberfranken hat es am Dienstag und Mittwoch mehrere Unfälle aufgrund von Straßenglätte gegeben. Wie die Polizei mitteilt, blieb es in den meisten Fällen bei Sachschäden.

Baunach: Auto überschlägt sich - Fahrer mit blutender Kopfwunde

Bei Baunach im Landkreis Bamberg hat sich am Mittwochmorgen ein Auto überschlagen und ist im Straßengraben gelandet. Nach Polizeiangaben war der 23 Jahre alte Fahrer auf "spiegelglatter Fahrbahn" alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei habe sich der Fahrer eine blutende Wunde am Kopf zugezogen. Die Polizei spricht hierbei von leichten Verletzungen. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro.

Mehrere Glätteunfälle im Landkreis Hof

Bereits am Dienstag hat es im Landkreis Hof mehrere Glätteunfälle gegeben. Am Morgen sei eine 19-jährige Autofahrerin auf der A93 bei Rehau auf schneebedeckter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, meldet die Polizei. Der Wagen landete im Straßengraben. Die Fahrerin blieb dabei unverletzt, der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Auf der A9 bei Münchberg verlor ein 24-jähriger Autofahrer auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen einen Lastwagen. Der Sattelzug sei durch den Anstoß gegen die Schutzplanke gefahren, heißt es im Polizeibericht. Verletzt wurde niemand, aber es entstand ein Sachschaden von rund 26.000 Euro. Den Angaben zufolge sei der 24-Jährige mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen.

Zu schnell und mit abgefahrenen Winterreifen

Wenig später kam es erneut auf der A9 bei Münchberg zu einem Unfall auf glatter Fahrbahn. Ein 24-Jähriger geriet beim Überholen eines Lastwagens mit seinem Auto ins Schleudern und touchierte den Lkw. Der Pkw sei auf nicht mehr zugelassenen Winterreifen und mit zu hoher Geschwindigkeit gefahren. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.