Mehrere Glätteunfälle im Bayerischen Wald

Aufgrund von Schnee und Glätte ist es an diesem Wochenende in Niederbayern zu mehreren Unfällen gekommen. Laut Mitteilungen der Polizei vor allem im Landkreis Regen.

Mit Auto in Feuerwehrfahrzeug gekracht

In Achslach rutschte heute Früh eine 34-Jährige auf glatter Straße in den Gegenverkehr und krachte in ein entgegenkommendes Auto. Die 34-Jährige und die Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurden beide leicht verletzt. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf etwa 18.000 Euro.

Ein 21-jähriger Schöllnacher geriet gestern Abend bei Kirchberg im Wald ins Rutschen und fuhr in ein geparktes Feuerwehrfahrzeug. Verletzt wurde niemand, der Schaden beträgt insgesamt rund 5.000 Euro. Da der Schöllnacher aber mit Sommerreifen unterwegs war, muss er mit einem Bußgeld rechnen. In der Nacht auf Sonntag schleuderte wegen überhöhter Geschwindigkeit ein Bischofsmaiser mit seinem Auto zuerst gegen ein Verkehrszeichen und dann in einen Gartenzaun. Der Mann blieb dabei aber unverletzt.

Mit schlechten Winterreifen in Gegenverkehr geschleudert

Zwischen Graupsäge und Waldhäuser im Landkreis Freyung-Grafenau geriet eine 23-Jährige durch Glätte in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Auto zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand aber Totalschaden an beiden Fahrzeugen. Der Grund, warum das Heck des Autos der 23-Jährigen plötzlich ausbrach, wurde schnell gefunden: Die Winterreifen waren bereits zwölf Jahre alt.