Mehrere Getreidefelder in der Oberpfalz brennen

In der Oberpfalz haben gleich in mehreren Landkreisen Felder in Flammen gestanden. Den größten Brand gab es am Dillberg im Landkreis Neumarkt. Auch ein Waldstück wurde hier in Mitleidenschaft gezogen.