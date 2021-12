Zwei Fußgänger in der Dunkelheit angefahren - Ein Toter

Zu zwei schweren Verkehrsunfällen mit Fußgängern ist es Montagabend in Niederbayern gekommen: In Altdorf im Landkreis Landshut starb ein 77-jähriger Mann, in Hengersberg im Landkreis Deggendorf wurde eine 68-jährige Frau lebensgefährlich verletzt. Beide hatten versucht, im Dunkeln eine Straße zu überqueren.

77-Jähriger wollte in der Dunkelheit die Straße überqueren

Auf der B299 im Altdorfer Ortsteil Pfettrach im Landkreis Landshut ist ein 77-jähriger Mann, der zu Fuß unterwegs war, überfahren und getötet worden. Das bestätigte die Polizei Landshut dem BR. Der Mann aus dem Landkreis Landshut war am Montagabend gegen 17.15 Uhr unterwegs und wollte die Straße überqueren, als ihn eine 24-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Kelheim erfasste. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei sei noch vor Ort, um den Unfallhergang zu klären, heißt es von der Polizei. Die B299 ist an der Unfallstelle komplett gesperrt.

Kein gekennzeichneter Fußgängerüberweg an der Unfallstelle

Außerhalb des Marktes Hengersberg im Landkreis Deggendorf ist heute Abend gegen 17.30 Uhr eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 68-jährige Hengersbergerin wollte auf der Staatsstraße nahe des Autobahnzubringers zur A3 die Straße überqueren, als eine 58-jährige Frau - ebenfalls aus Hengersberg - sie mit ihrem Pkw erfasste. Die Autofahrerin war auf der Passauer Straße Richtung Niederalteich unterwegs. Kurz vor der Autobahnunterführung überquerte die Fußgängerin die Fahrbahn. Sie wurde frontal vom Auto erfasst und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallfahrerin erlitt einen Schock und musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. An der Unfallstelle befindet sich kein gekennzeichneter Fußgängerüberweg, meldet die Polizei Deggendorf. Die Fahrbahn ist noch komplett gesperrt, der Verkehr wird von der Feuerwehr umgelenkt. Ein Sachverständiger solle vor Ort bei der Beweisaufnahme helfen, so die Polizei.