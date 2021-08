Mehrere Festnahmen im Kampf gegen Call Center-Betrug

Die Betrüger sitzen in Call Centern in der Türkei, geben sich am Telefon als Polizisten aus und bringen ältere Menschen mit erfundenen Geschichten dazu, viel Geld zu übergeben. Dabei setzen sie die Angerufenen psychisch unter Druck bis hin zu massiven Drohungen. Für den Betrug werden Geldabholer benötigt, die sie vor Ort rekrutieren. Gegen geringes Entgelt holen diese die Beute – oft fünfstellige Beträge – bei den Opfern ab.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft heute in München berichteten, wurden in Zusammenarbeit mit dem Nürnberger Präsidium innerhalb von zwei Tagen in München, Nürnberg und im Raum Fürstenfeldbruck vier Frauen und ein Mann festgenommen, die jüngste ist eine 17-jährige Schülerin. Sie sollen unabhängig voneinander in neun Fällen Geld und Wertsachen bei älteren Menschen abgeholt haben. Allein in diesem Jahr gingen der Münchner Polizei 29 solcher Abholerinnen und Abholer ins Netz, im gesamten vergangenen Jahr waren es 16.

Bessere Zusammenarbeit mit türkischer Polizei

Die Zusammenarbeit mit Ermittlern in der Türkei habe sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Ende vergangenen Jahres gelang es Münchner und türkischen Ermittlern, ein betrügerisches Call Center in Izmir hochzunehmen. Aktuell – so die Münchner Staatsanwaltschaft heute – wird 48 Hintermännern in der Türkei der Prozess gemacht.

Aktuell Serie von "Schockanrufen"

Trotz der gestiegenen Zahl an Festnahmen reißt die Serie durch Telefonbetrug nicht ab. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord heute berichtet, wurde gestern ein Rentner in Gilching im Landkreis Starnberg Opfer eines sogenannten Schockanrufs. Ein Mann hatte bei dem 74-Jährigen angerufen und sich mit weinerlicher Stimme als Sohn ausgegeben. Er hätte einen tödlichen Unfall verursacht, nur eine Kaution könnte ihm die Untersuchungshaft ersparen. So übergab der schockierte Rentner an einem vereinbarten Treffpunkt in München 25.000 Euro. Auf gleiche Weise haben Betrüger Anfang des Monats bei einer Seniorin im Landkreis Regen 180.000 Euro erbeutet.