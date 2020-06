Mehrere Fahrzeuge des Malteser Hilfsdiensts in Passau beschädigt

Mehrere Fahrzeuge des Malteser Hilfsdiensts sind in Passau durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt worden. Das teilte die Polizei mit. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Seitenscheibe eines Dienstfahrzeuges der Malteser auf dem Parkplatz einer Autowerkstatt in der Haitzinger Straße in Passau eingeschlagen. In derselben Nacht wurde außerdem Bauschaum in den Auspuff eines Malteser Fahrzeugs gespritzt. Dieses Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Passauer Straße abgestellt.

Schon Mitte Mai gab es einen ähnlichen Vorfall

Bereits in der Nacht von 14.05. auf 15.05. war ein Dienstfahrzeug der Malteser auf dem Parkplatz der Autowerkstatt beschädigt worden. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei Passau bittet jetzt um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.