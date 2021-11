Mehrere Fahrkartenautomaten in Oberfranken gesprengt

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Diebe den Automaten am Bahngleis der Rattelsdorfer Haltestelle Ebing am Sonntagmorgen zwischen 3.30 und 4.30 Uhr gesprengt und zerstört. Hier konnten sie Bargeld im vierstelligen Bereich erbeuten. Der Sachschaden am Fahrkartenautomat beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro.

Nach Sprengung in Rattelsdorf, weitere Sprengung in Kronach

Anschließen sind die Täter offenbar nach Kronach geflüchtet, denn eine Stunde später gab es am Bahnhof im Kronacher Gemeindeteil Neuses eine ähnliche Tat. Gegen 5.50 Uhr wurden dort Anwohner neben den Gleisen von einem lauten Knall geweckt. Auch hier wurde ein Fahrkartenautomat gesprengt und der Bargeldinhalt gestohlen. Es entstand – wie in Rattelsdorf – ein Schaden von insgesamt weit über 10.000 Euro.

Täter flüchten unerkannt - Polizei sucht Zeugen

Die Unbekannten flüchteten anschließend offenbar mit einem Fahrzeug über den parallel zu den Gleisen verlaufenden Feldweg in Richtung Kronach, heißt es im Polizeibericht weiter. Da beide Taten zeitlich nah beieinander liegen, geht die Polizei von einem Zusammenhang aus.

Wegen der "hohen Wertigkeit" der Delikte, dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und dem besonders schweren Fall des Diebstahls droht den Tätern eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr. Die Kriminalpolizei Bamberg und die Kriminalpolizei Coburg bitten Zeugen sich zu melden.