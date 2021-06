Mehrere Fälle der Delta-Variante in Oberfranken nachgewiesen

Nachdem in Kulmbach drei Fälle der Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden sind, hat eine Umfrage des BR bei den zuständigen Gesundheits- und Landratsämtern im Bezirk weitere Fälle dieser Mutation bestätigt.

Aus dem Landratsamt Coburg wurden drei Fälle der hochansteckenden Delta-Variante mitgeteilt, die aber bereits weiter in der Vergangenheit lägen, aktuell gebe es keine Infektionen mit dieser Mutation, heißt es weiter.

Keine weiteren Infektionen in Kronach

Aus dem Landratsamt Kronach wurde dem BR auf Nachfrage ein Fall mit nachgewiesener Delta-Variante berichtet. Dieser sei bereits Ende Mai aufgetreten und habe keine weiteren Infektionen zur Folge gehabt. Sowohl in der Stadt als auch im Landkreis Bamberg gebe es bisher je drei nachgewiesene Fälle, heißt es aus dem Landratsamt Bamberg.

Dort rechne man auch mit weiteren Fällen bei den aktuellen Neuinfektionen, allerdings brauchten die Labore für den Nachweis dieser Mutation länger, da die Untersuchungen sehr aufwändig seien. Deshalb könnten Infektionen mit der Delta-Variante nur zeitversetzt mitgeteilt werden.

Noch keine Delta-Variante in Hof nachgewiesen

In Stadt und Landkreis Hof sei die Delta-Variante bislang nicht nachgewiesen worden, so eine Sprecherin des Hofer Landratsamtes auf Nachfrage. Auch im Landkreis Lichtenfels gebe es aktuell keinen Fall der Delta-Variante, heißt es in einer Mitteilung aus dem dortigen Landratsamt.

Bayreuther Schüler mit Verdacht auf Delta-Variante

Aus dem Landratsamt Bayreuth wird ein Verdachtsfall gemeldet. Ein im Landkreis lebender Schüler könnte mit der Delta-Variante infiziert sein. Allerdings stünde das Ergebnis der Sequenzierung noch aus. Der Junge sei Schüler eines oberbayerischen Internats, wo die Delta-Variante bereits in zwei Fällen nachgewiesen worden sei. Der Schüler sei nach seiner Rückkehr aus Oberbayern isoliert worden. Die Familienmitglieder seien negativ getestet worden.

Vier Fälle im Landkreis Forchheim entdeckt

Aus dem Landkreis Forchheim heißt es auf Nachfrage, bisher seien insgesamt vier durch Sequenzierung nachgewiesenen Delta-Mutationen aufgetreten. Unter den aktuell elf Infizierten in der Region befinde sich aber kein Fall.

RKI: Delta-Variante bei jeder zweiten Neuinfektion in Deutschland

In einigen Ländern wie Großbritannien und Portugal ist die Delta-Variante des Coronavirus inzwischen für den größten Teil der Neuinfektionen verantwortlich. Auch in Deutschland greift sie immer mehr um sich, das RKI schätzt, dass bereits jede zweite Neuinfektion auf die Delta-Variante zurückzuführen ist.