Mehrere Einsätze fordern Rettungskräfte in der Oberpfalz

In letzter Sekunde wurde Donnerstagfrüh ein Mann aus der Donau in Regensburg gezogen. Wie ein Sprecher mitteilt, alarmierte ein Anrufer gegen 0.30 Uhr die Berufsfeuerwehr darüber, dass eine Person im Wasser treibt.

Starke Strömung erschwerte Rettung

Der Rettungsdienst sichtete den Mann auf Höhe des Museums der bayerischen Geschichte in der Donau und warf ihm einen Rettungsring zu. Ein Wasserretter stieg daraufhin in die Donau und sicherte den Mann vor dem Wegtreiben.

Ein Boot der Wasserwacht konnte den Verunglückten laut Sprecher der Feuerwehr "in letzter Sekunde aufnehmen", denn die Kräfte des Wasserretters ließen aufgrund der starken Strömung schnell nach. Der Mann kam nach seiner Rettung in eine Klinik. Auch ein Rettungshubschrauber wurde am Abend alarmiert.

Zwei Brände in Regensburg

Auch zwei Brände hielten am Abend die Feuerwehr auf Trab. In einem Hinterhof in der Regensburger Innenstadt brannte ein Papiercontainer. Die Flammen drohten auf das Gebäude überzugreifen. Durch die starke Hitze zerbrach eine Fensterscheibe und Rauch drang ins Gebäude, so ein Sprecher der Feuerwehr. Drei Stockwerke mussten von den die Rettungskräften entlüftet werden. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache und zum Sachschaden ist nichts bekannt.

E-Bike-Akku löst Brand aus

Einige Stunden später - gegen 23 Uhr - musste die Feuerwehr nach Reinhausen zu einem brennenden Mehrfamilienhaus. Eine Person musste vom Balkon über eine Leiter gerettet werden, die restlichen Bewohner konnten das Gebäude selbst verlassen. Zwei Personen mussten in eine Klinik, weil sie giftigen Rauch eingeatmet hatten. Die Brandursache war ein defekter Akku eines E-Bikes, so ein Polizeisprecher. Der Schaden ist gering.

Mutmaßlicher Dieb bei Tirschenreuth festgenommen

Bei Tirschenreuth konnte die Polizei den Dieb eines hochwertigen Audi Q5 anhalten und festnehmen. Die Eigentümerin des Wagens aus Kemnath hatte den Diebstahl gegen zwei Uhr Früh mitbekommen und die Polizei informiert.

Im Laufe des Tages entscheiden Polizei und Staatsanwaltschaft, wie es mit dem Mann weitergeht, so der Polizeisprecher. Der Audi wurde sichergestellt und wird auf Spuren untersucht.