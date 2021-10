Mehrere Einbrüche in Hof: Diebe machen Beute

In Hof hat es in den vergangenen Tagen mehrere Einbrüche gegeben. Das hat die Polizei am Samstag mitgeteilt. Im Herbst warnt die Polizei vor vermehrten Einbrüchen.

Hof: Mehrere Einbrüche in Kellerabteile

Dabei kam es unter anderem zu mehreren Einbrüchen in Kellerabteile von Mehrfamilienhäusern. Beute machten die Täter dabei nur in einem Abteil und entwendeten dort Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro.

Im Büro nach Bargeld gesucht

Zwischen Mittwoch und Freitag drangen Unbekannte gewaltsam in ein Büro ein und suchten dort laut Angaben der Polizei gezielt nach Bargeld. Sie erbeuteten dabei weniger als 100 Euro. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Mehrere Einbrüche in ein und dasselbe Gartenhaus

Einen weiteren Einbruch hat es am Donnerstag in einer Kleingartenanlage gegeben. Dabei hebelte der Täter die Eingangstüre eines Gartenhauses auf und entwendete mehrere Einrichtungsgegenstände. Der Wert der Beute beträgt rund 800 Euro. Die Polizei weist darauf hin, dass Unbekannte im Laufe des Jahres bereits mehrfach in dieses Gartenhaus eingebrochen sind. In allen Fällen sucht die Polizei nach Zeugen.