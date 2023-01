Mehrere Einbrüche in bayerischen Schulen in den Weihnachtsferien

Die "stille Zeit" - so werden die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr ja oft genannt. An einigen Schulen in Bayern war das in diesem Jahr aber nicht der Fall. Während der Weihnachtsferien kam es im ganzen Freistaat zu mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen in Schulgebäuden.

Zwei Einbrüche in Bayreuth, ein weiterer Versuch scheiterte offenbar

In Bayreuth drangen Einbrecher in das Graf-Münster-Gymnasium (GMG) und in das Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium (MWG) ein. Ein weiterer Einbruchsversuch in die Grundschule Herzoghöhe scheiterte offenbar, wie die Polizei mitteilte. Die unbekannten Täter sollen sich am ersten Weihnachtsfeiertag in den frühen Morgenstunden durch ein Fenster Zutritt zum MWG verschafft haben. Im Gebäude verwüsteten sie das Sekretariat und klauten einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie mehrere Mobiltelefone.

Zwischen dem 30. Dezember und dem 2. Januar stiegen Einbrecher in die Schulturnhalle des GMG ein. Dabei scheiterten sie aber bei dem Versuch, von dort aus eine Türe in das Schulgebäude aufzubrechen. Am Morgen des 2. Januar stellten Mitarbeiter schließlich ein beschädigtes Fenster an der Grundschule Herzoghöhe fest. Den Sachschaden an den Gebäuden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Ob zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht, wird derzeit noch von den Beamten geprüft.

Gruppe Jugendlicher steigt in Ansbacher Schule ein - Polizei kann Tatverdächtige fassen

Auch in Ansbach in Mittelfranken gab es einen ähnlichen Fall. Am Silvesterabend schlug eine Gruppe von Jugendlichen ein Kellerfenster einer öffentlichen Schule in der Güllstraße ein. Der Versuch, sich daraufhin Zugang zu weiteren Räumlichkeiten zu verschaffen, blieb aber ohne Erfolg. Allerdings randalierten die elf Jugendlichen In dem Kellerraum und zerschlugen mehrere Gegenstände.

Die Polizei bezifferte den Schaden auf ca. 400 Euro. Die mutmaßlichen Täter konnten aber von den Beamten unweit der Schule gestellt werden. Ihnen droht nun ein Verfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Einbrüche in Niederbayern: Täter stehlen aber nichts

Im niederbayerischen Viechtach gab es in den Ferien ebenfalls zwei Einbrüche. Nach Angaben der Polizei wurde an der Realschule eine Außentüre aufgebrochen Im Schulgebäude wurde dann versucht, zwei Innentüren aufzuhebeln, was jedoch misslang. Nur wenige Tage später ereignete sich der selbe Vorfall an der örtlichen Mittelschule. Allem Anschein nach wurde aber an beiden Schulen nicht entwendet, so die Polizei. Dennoch entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Dass es aktuell wieder mehr Einbrüche gibt, ist für Kathrin Hiller vom Polizeipräsidium Niederbayern nicht ungewöhnlich. Das liege an den kürzeren Tagen im Winter. In der Dunkelheit fühlten sich Einbrecher generell sicherer, erklärt Hiller. Dass aber häufiger in Schulen eingebrochen werde, das sei so nicht bemerkbar. Ein einheitliches Motiv gebe es bei Schuleinbrüchen zudem nicht. Manchmal seien es Jugendliche, die sich aus ihrer Sicht einen Spaß erlaubten und vandalieren. Manch einer hoffe im Sekretariat auf eine Kaffeekasse.

Polizeipräsidium Oberfranken sieht Schulträger in der Pflicht

Auch das Polizeipräsidium Oberfranken stellt nicht fest, dass sich Einbrüche in Schulen besonders erhöht hätten. In den Ferien sei "keine besondere Häufung" bemerkbar. Die Motivlage bei Schuleinbrechern sei unklar. Den "großen Zaster" könnten sie sich nicht erhoffen, sagt der oberfränkische Polizeisprecher Rainer Erfurt. Deswegen würden Täter vermutlich nicht gezielt nach Bargeld suchen, eher zufällig mal über eine Kaffeekasse stoßen.

Schulen empfiehlt er die gleichen Sicherungsmaßnahmen wie jedem: Türen und Fenster vor allem im Erdgeschoss geschlossen halten. Weitere Maßnahmen seien Aufgabe der Schulträger, also z.B. dem Landratsamt. Darauf verweist auch das bayerische Kultusministerium. Die Polizei könne keine Posten vor Schulen stellen, so der Sprecher weiter, habe aber ein verstärktes Augenmerk auf öffentliche Gebäude. Das heißt, Polizisten fahren Streife, "so gut es geht", vor Supermärkten, Bankautomaten und auch Schulen.

Nur halb so viele Vorfälle wie im vergangenen Jahr

Ludwig Waldinger, erster Kriminalhauptkommissar beim Bayerischen Landeskriminalamt, verweist im BR-Interview zudem auf die mechanische Sicherung von Fenstern, Türen und Fassaden. Diese mache es Einbrechern schwerer, unentdeckt tätig zu werden. Am besten wäre es, dies schon beim Bau bzw. der Sanierung zu berücksichtigen und einstiegsgefährdete Bereiche mit geprüften und zertifizierten einbruchhemmenden Fenstern und Türen auszustatten. Aber auch eine sicherungstechnische Nachrüstung wäre möglich.

Für ihn sei die Zeit um die Feiertage in diesem Jahr aber insgesamt eine ruhige gewesen, bilanziert Ludwig Waldinger vom BLKA. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres seien der Polizei bayernweit zehn Einbrüche gemeldet worden. Hinweise auf besondere Auffälligkeiten bzw. Steigerungen der Fallzahlen in den Ferienzeiten und speziell rund um Weihnachten würden dem Landeskriminalamt nicht vorliegen, so Waldinger.