Mehrere Drogenhändler in Nürnberg und im Raum Amberg gefasst

Ein Schlag gegen den Drogenhandel ist der Nürnberger Polizei in Zusammenarbeit mit Oberpfälzer Kollegen gelungen. Laut einer Mitteilung gelang es der Kriminalpolizei, größere Mengen Rauschgift in zwei unabhängigen Fällen sicherzustellen. Im Rahmen der Ermittlungen im Raum Amberg und Nürnberg wurden vier Männer als mutmaßliche Drogenhändler festgenommen.

Mehr als 37 Kilogramm Marihuana und Haschisch sowie Kokain

Gemeinsam mit Kollegen der Kriminalpolizei Amberg hat die Kripo Nürnberg demnach in der vergangenen Woche drei mutmaßliche Drogenhändler im Alter von 48, 29 und 50 Jahren festgenommen. Die Beamten fanden in deren Wohnungen in Nürnberg und im Raum Amberg insgesamt mehr als 37 Kilogramm Marihuana und Haschisch, knapp 140 Gramm Kokain sowie eine geladene Schreckschusswaffe. Auch Beweise für Drogenhandel wurden gesichert. Ermittlungsrichter in Amberg und Nürnberg erließen Haftbefehl gegen den 48-jährigen Nürnberger und seine mutmaßlichen Komplizen aus der Oberpfalz.

35-Jähriger in Nürnberg festgenommen

Bei dem zweiten Fall wurde ein 35 Jahre alter mutmaßlicher Heroin-Händler geschnappt. Gegen ihn hatte die Nürnberger Kriminalpolizei nach eigenen Angaben seit April ermittelt. Die Beamten erwirkten daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss, bei dem die Einsatzkräfte mehr als ein halbes Kilo Heroin sowie Beweise für Drogenhandel sicherstellen konnten. Der 35-Jährige sitzt nun ebenfalls in Untersuchungshaft. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen an, heißt es von der Polizei.