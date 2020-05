03.05.2020, 13:29 Uhr

Mehrere Demos im Allgäu gegen Corona-Einschränkungen

Zu einer Demo in Krumbach gegen die Corona-Beschränkungen sind am Samstag, 2.5., laut Polizei viel mehr Teilnehmer gekommen als erlaubt waren. In Kempten und in Memmingen sind zwei Demos abgesagt worden. Die in Memmingen fand trotzdem statt.