Mehrere Demos gegen Corona-Maßnahmen in bayerischen Städten

In Aschaffenburg sind heute rund 2.400 Menschen dem Aufruf der Initiative "Aschaffenburg steht auf" zu einer Demo gefolgt. Die Initiative spricht sich auf ihrer Internetseite gegen eine Impfpflicht und das Tragen von Masken aus.

Angemeldet und genehmigt war der Marsch durch die Innenstadt eigentlich für 300 Teilnehmer. Laut Polizei verlief die Demonstration aber trotz der wesentlich größeren Teilnehmerzahl sehr friedlich. Auch die Abstände zwischen den Teilnehmern, seien eingehalten worden, so ein Polizeisprecher. Es habe eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung gegeben und man gehe in einem Fall dem Verdacht der Volksverhetzung wegen der Aufschrift auf einem Plakat nach, so der Sprecher.

2.000 Teilnehmer in Neumarkt/Oberpfalz

Auch in Neumarkt in der Oberpfalz wurde demonstriert. Hier trafen sich zunächst 1.300 Menschen, wie die Polizei mitteilte. Als sich der Demonstrationszug in Bewegung setzte, hätten sich weitere angeschlossen, sodass in der Spitze rund 2.000 Menschen mitliefen. Zu Verstößen sei es nur vereinzelt gekommen, hieß es.

Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde eine Frau angezeigt, weil sie ein Schild mit einem Schriftzeichen verwendet habe, das an eine Siegrune erinnerte. Die Siegrune ist ein heute verbotenes Zeichen der völkischen Bewegung des 19. und 20. Jahrhunderts. Meist wird damit die SS symbolisiert. Bei einem weiteren Schild werde geprüft, ob es den Tatbestand der Volksverhetzung erfülle, teilte die Polizei mit.

Demo auch in Fürth

In Fürth versammelten sich nach Polizeiangaben ebenfalls knapp 2.000 Menschen zu einer Kundgebung gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Die Demonstration sei friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher.

Unangemeldete Demo in Straubing

Eine größere Gruppe mutmaßlicher Impfgegner versammelte sich bei einem Impfzentrum im niederbayerischen Straubing, wie die Polizei mitteilte. Von dort aus sei die Gruppe zum Stadtplatz im Straubinger Zentrum gezogen und diesen mehrfach auf- und abgeschritten. Angemeldet sei die Veranstaltung nicht gewesen, teilte die Polizei mit. In der Spitze seien rund 700 Menschen bei dem Zug mitgelaufen.

Fahrzeugkorso in München

Am Münchner Marienplatz trafen sich nach Angaben eines Polizeisprechers etwa 100 Menschen zu einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen. Weitere Demonstranten seien in 100 Fahrzeugen durch die Stadt gefahren und hätten mit Transparenten demonstriert. In Augsburg berichtete die Polizei von bis zu 550 Teilnehmern. Größere Zwischenfälle gab es den Angaben zufolge nicht.