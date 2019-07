Mehrere Brände aufgrund von Trockenheit in Niederbayern

Das Polizeipräsidium Niederbayern berichtet von mehreren Einsätzen, die im Zusammenhang mit der derzeitigen Trockenheit stehen. An einem Tag wurden insgesamt fünf Einsätze gemeldet. Unter anderem geriet in Aholfing (Lkr. Straubing-Bogen) ein Getreidefeld bei Mäharbeiten in Brand. In Riedenburg brannte ein Stoppelfeld, das Feuer wurde vermutlich durch einen Mähdrescher ausgelöst. In Niederwinkling brannten am Nachmittag mehrere Strohballen - ein Defekt an einer Rundballenpresse dürfte dafür die Ursache gewesen sein.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehren verhindert Schlimmeres

Die Brände konnten durch die Feuerwehren schnell gelöscht werden, es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der hohen Trockenheit appelliert das Polizeipräsidium Niederbayern dringend, in Waldgebieten keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen.

Beobachtungsflüge angeordnet

Die Regierung von Niederbayern hat wegen der erhöhten Waldbrandgefahr und dem Beginn der Sommerferien Beobachtungsflüge für das gesamte Wochenende angeordnet. Die Luftbeobachtung wird in den Nachmittagsstunden stattfinden - zu den höchsten Gefährdungszeiten, wie es heißt. Es wird drei Flugrouten geben. Sie führen über die Landkreise Straubing-Bogen, Landshut, Kelheim, Rottal-Inn, Regen, Freyung-Grafenau und Passau.