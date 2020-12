Mehrere Bischöfe geben Widerstand gegen Ausgangssperre auf

Mehrere katholische Bischöfe in Bayern geben ihren Widerstand gegen die nächtliche Ausgangssperre auch für Gottesdienstbesucher an Heiligabend auf. Zuvor hatten sowohl Ministerpräsident Markus Söder (CSU), als auch Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) bekräftigt, dass es keine Ausnahmen für die Kirchen geben werde.

Kardinal Marx feiert Christmette um 19 Uhr

"Aufgrund der nächtlichen Ausgangssperre werden, soweit möglich, die Gottesdienste am Heiligen Abend vorverlegt", meldete am Nachmittag das Erzbistum München und Freising. Kardinal Marx will zum Beispiel an Heiligabend die Christmette um 19 Uhr feiern.

Augsburger und Würzburger Bischöfe lenken ebenfalls ein

Auch der Augsburger Bischof Bertram Meier gab inzwischen bekannt, er stehe voll hinter der Linie der Staatsregierung, wünsche sich aber künftig eine Diskussion auf Augenhöhe.

Der Würzburger Bischof Franz Jung unterstützt mittlerweile ebenfalls die Entscheidung des Ministerpräsidenten. "Wir sind froh, dass wir überhaupt Gottesdienste halten können in diesem Jahr, auch an Heiligabend", sagt der Bischof gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Denn für viele Menschen sei das der emotionale Höhepunkt des Kirchenjahres. "Wir wollen uns als Kirche natürlich an die Maßgaben halten, die von staatlicher Seite erlassen werden."

Staatskanzleichef: Selbst der Papst kann es

Am Dienstagvormittag noch hatten alle bayerischen katholischen Bischöfe in einem gemeinsamen Schreiben versucht, eine Ausnahme bei der Ausgangssperre für die späten Gottesdienste zu erwirken. Dem hatte Ministerpräsident Markus Söder am Dienstagmittag schon in seiner Regierungserklärung eine Absage erteilt.

Auch Staatskanzleichef Florian Herrmann hat das heute noch mal bekräftigt. "Der Papst in Rom kann es. Dort wird die Christmette vorverlegt, weil auch dort eine Ausgangssperre gilt. Ich denke, dann werden wir es in Bayern auch schaffen."

Evangelische Kirche akzeptierte Regelung schon früher

Die evangelische Landeskirche in Bayern hatte schon am Dienstag der Regelung zugestimmt, alle Gottesdienste vor 21 Uhr zu beenden, auch an Heiligabend. Die Absage der Christmetten sei zwar ein "schmerzlicher Eingriff", heißt es in einer Stellungnahme. Landesbischof Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm betonte aber, dass der große gemeinsame Wille zur Eindämmung des Virus in diesem Jahr Teil des Weihnachtsfestes und seiner Botschaft sei. Dazu gehöre eben auch manche Absage dazu.