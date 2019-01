Mehrere Bewerber für OB-Amt in Dinkelsbühl

"Wir sind zuversichtlich, dass in den nächsten Tagen weitere dazu kommen", so Bernd Lober. Weil sich lange niemand öffentlich für das Amt interessiert hatte, schalteten SPD, Grüne und eine Gruppe von Bürgern am Wochenende eine Annonce in der "Süddeutschen Zeitung".

Neben Medienecho: Auch Bewerber für OB-Amt dabei

"Kandidieren Sie jetzt für die Kommunalwahl im März 2020", hieß es darin. Nach Angaben von Lober stehen seit Montag "die Telefone nicht mehr still". Viele Journalisten hätten nach Interviews gefragt, das Medienecho war groß. Aber auch der ein oder andere Interessent für das Amt sei dabei gewesen. Mittlerweile seien eben auch Bewerbungsunterlagen eingegangen.

Auch Freie Wähler haben Kandidaten

Die Freien Wähler der Großen Kreisstadt suchten online "einen klugen Kopf mit politischem Sachverstand, der neue Lösungen findet". Wie der 1. Vorsitzende der Freien Wähler Dinkelsbühl, Alexander Wendel, dem BR schriftlich mitgeteilt hat, habe seine Partei drei potenzielle Kandidaten zur Auswahl, über die im internen Gremium derzeit noch beraten werde.

Gegenkandidaten auf Wunsch von Bürgern

Amtsinhaber in Dinkelsbühl ist der CSU-Politiker Christoph Hammer. Bei der letzten Kommunalwahl 2014 wurde er mit großer Mehrheit gewählt – ohne Gegenkandidaten. "Damit sich das nicht wiederholt, suchen wir jetzt", sagte Lober am Wochenende. "Manche Bürger haben 2014 der SPD und den anderen Parteien vorgehalten, dass es keinen Gegenkandidaten gab", erklärte Lober weiter.