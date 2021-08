Mehrere Bade-Unfälle an oberbayerischen Seen am Wochenende

Sommerwetter ist Badewetter an den oberbayerischen Seen. Doch immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen. Drei waren es in Oberbayern allein am vergangenen Wochenende. Nirgendwo in Deutschland sind in diesem Sommer bisher so viele Menschen ertrunken wie in Bayern.

Tote am Leitgeringer und am Karlsfelder See

Am Freitag hatten Einsatzkräfte einen 89-jährigen Mann im Leitgeringer See im Landkreis Traunstein aus dem Wasser geholt. Sie versuchten ihn wiederzubeleben, aber ohne Erfolg. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gab es nicht.

Am Samstagabend wollte ein 50-jähriger Schwimmer den Karlsfelder See im Landkreis Dachau durchqueren, kehrte aber nicht ans Ufer zurück. Sein Leichnam wurde bei einer Suchaktion am Sonntagmorgen entdeckt. Die genauen Todesumstände werden derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt.

Mann aus dem Starnberger See geborgen

Am Sonntagmorgen hatte ein Spaziergänger bei Tutzing eine leblose Person im Starnberger See bemerkt. Angehörige der Wasserwacht konnten schließlich mit Unterstützung von zahlreichen Rettungskräften den Leichnam eines 22-jährigen Slowaken bergen. Woran er gestorben ist, ist noch unklar; auch in diesem Fall ermittelt die Polizei.

Besonders viele Bade-Tote in Bayern

In diesem Jahr sind in ganz Bayern bereits mindestens 33 Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Beim Besuch einer Übung der Wasserwacht auf dem Chiemsee am Samstag hat sich Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) besorgt über die vielen Unfälle und hohen Einsatzzahlen geäußert.

"Bayern ist in diesem Jahr leider trauriger Vorreiter bei den Badetoten", sagte sie am Samstag in Chieming. Die ehrenamtlichen Rettungsdienste seien dieses Jahr sehr gefordert. Laut Deutscher Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) sind bis 21. Juli bundesweit mindestens 184 Menschen ertrunken, darunter mindestens 24 Kinder.

Fehlender Schwimm-Unterricht wegen Corona

Die Landtagspräsidentin unterstützt die Kampagne "Bayern schwimmt", die das Ziel verfolgt, "mittels Online-Videos Kinder sicher zum Schwimmen zu bringen" und auf Gefahren hinzuweisen. Die DLRG hatte vergangene Woche auf die wegen Corona-Vorgaben lange geschlossenen Schwimmbäder verwiesen: "Ein kompletter Schuljahrgang hat das sichere Schwimmen nicht lernen können."