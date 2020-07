Mehrere Angriffe in wenigen Monaten: Bienen in Gefahr?

Ein Feuer an ihrem Bienenhaus hat in der Nacht auf Donnerstag in Apfeltrang (Landkreis Ostallgäu) gleich 30 Bienenvölker ausgelöscht. Rund zwei Stunden dauern die Löscharbeiten. Ungefähr eineinhalb Millionen Tiere sterben. Für Besitzer Karl-Heinz Wuchterl eine Katastrophe. Der Hobbyimker glaubt an einen Brandanschlag – und will Anzeige erstatten wegen Brandstiftung.

30 Bienenvölker sterben in Feuer - mutwillig?

Zwar ist die Ursache des Feuers laut Polizei noch nicht geklärt, doch es wäre nicht der erste Anschlag auf Bienenhäuser in Bayern in diesem Jahr. Erst im Juni ist in Unterfranken ein komplettes Bienenvolk verendet, weil Unbekannte die Fluglöcher des Bienenkastens mit Klebeband verschlossen haben. Der Bienenkasten wurde von der Privatfläche einer Imkerin in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) entwendet. Deshalb hält die Polizei einen Unfall für wahrscheinlicher als einen gezielten Angriff auf die Bienen mit Tötungsabsicht.

Anders ein Fall in der Oberpfälzer Gemeinde Blaibach. Dort wurden im April neun Bienenvölker mutmaßlich gezielt vergiftet. Der Imker, dem insgesamt 15 Bienenvölker gehören, hatte die Bienenstöcke mit den toten Tieren entdeckt und die Polizei geholt. Er schließt eine Krankheit aus und vermutet einen Gift-Anschlag. Die Bienen wurden zur Untersuchung an einen Sachverständigen für Bienenseuchen geschickt.

Gift-Anschlag auf Bienen

Ende März sterben ebenfalls durch Gift sieben Bienenvölker in Merkendorf im Landkreis Ansbach. Laut Polizei befanden sich insgesamt acht Völker auf einem Grundstück in einer Gartensiedlung. Der unbekannte Täter vergiftete die Bienen mit einer nicht bestimmbaren gelben Flüssigkeit. Die 44-jährige Eigentümerin der Bienenvölker hatte zwar eine Wildkamera auf dem Grundstück angebracht. Daraus entwendete der Unbekannte jedoch die Speicherkarte.

Tatsächlich sind gezielte Angriffe auf Bienen in Bayern eher eine Seltenheit, sagt die Sprecherin des Landesverbands Bayerischer Imker, Inga Klingner. Ab und zu gebe es Fälle von Vandalismus an Bienenhäusern, die meist etwas abseits an einem Waldrand liegen und daher schlecht einsehbar sind.

Laut Klingner handelt es sich häufig um Jugendliche oder Angetrunkene, die randalieren. Doch auch das kann tödlich enden für die Bienen, sagt die Imkerin: „Wenn die Bienenhäuser umgestoßen werden, können die Bienen nicht mehr herausfliegen und ersticken.“

Regelmäßig gebe es zudem Diebstähle bei Bienenvölkern – denn über den Winter sterben etwa 15 Prozent der Tiere auf natürliche Weise. Da meint im Frühjahr so mancher Hobby-Imker, er könne sich bei einem anderen bedienen, sagt Klingner. Noch schlimmer als der Diebstahl an sich: Bei unsachgemäßem Transport kann es für die Tiere tödlich enden, wie das oben genannte Beispiel aus Unterfranken zeigt.

Bienen bedroht durch Krankheiten - und Nahrungsmangel

Angriffe durch Menschen sind für Bienen aber eine weitaus geringere Gefahr als Krankheiten oder die Bedrohung durch andere Tiere, da ist sich die Expertin sicher: „Parasiten wie die Varroa-Milbe oder die asiatische Hornisse sind die gefährlichsten Feinde unsrer Honigbienen“, sagt Klingner. Und auch der Nahrungsmangel bereitet ihr zufolge den heimischen Bienen mehr und mehr Probleme: Wenn die Raps- und Obstblüte vorbei ist, finden die Bienen immer weniger Blühwiesen mit ausreichend Nahrung.