Mehrere Aktionen in Unterfranken gegen Gewalt an Frauen

Weltweit machen die Vereinten Nationen am Montag auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Deutschlandweit beteiligen sich Denkmäler und Ministerien in gut 100 Städten und Kommunen. In Unterfranken sind beispielsweise Miltenberg, Würzburg und Schweinfurt mit dabei. Dort wollen die Organisatoren verschiedene Gebäude orange anstrahlen oder dekorieren.

Orangener Schmuck in Miltenberg

In Miltenberg will der Kreis-Caritasverband das Franziskushaus orange schmücken. Gleich eine ganze Woche lang sind orangefarbene Bänder und in orange gehaltene Textplakate an dem Gebäude angebracht. Die tägliche Arbeit in den Beratungs- und Pflegeinrichtungen des katholischen Wohlfahrtsverbandes konfrontiere die Beschäftigten immer wieder mit der Tatsache, dass Gewalt gegen Frauen kein Phänomen aus fernen Ländern sei, heißt es in einer Mitteilung des Verbands. Derzeit würden daher die Beschäftigten in Schulungen für das Thema Gewaltprävention noch fitter gemacht.

Aktionen in Würzburg und Schweinfurt

Auch in Würzburg gibt es im Rahmen des Tages Aktionen. Auf Initiative der beiden ortsansässigen Zonta-Clubs werden am Montagabend mehrere Gebäude orange angestrahlt. Zum Beispiel: das Rathaus, das Theater am Neunerplatz oder das Kaufhaus Wöhrl. Zonta ist eine weltweit agierende überparteiliche Nichtregierungsorganisation, die in Würzburg vor allem die Frauenhäuser finanziell unterstützt. Die internationale Kampagne "Zonta Says No", in deren Zuge auch Häuser orange geschmückt werden, findet seit 2012 jedes Jahr vom 25. November bis zum 10. Dezember statt. In Würzburg wird in der Zeit zudem die Domstraße beflaggt. Auch in Schweinfurt wird auf Initiative des Zonta Clubs Bad Kissingen-Schweinfurt das Rathaus der Stadt orange beleuchtet, heißt es in einer Mitteilung.

Kampagnen in orange

Mit der Beteiligung an der international ausgerufenen Aktion "Orange your City" möchten die Organisatoren den Gedanken der Solidarität mit Frauen und Mädchen in die Öffentlichkeit tragen. Die Farbe Orange lehnt sich an die Kampagnenfarbe der "UN Women" an. Die Vereinten Nationen haben die Kampagne 1991 ins Leben gerufen.