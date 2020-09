Mehrarbeit wegen Kurzarbeit in Viechtach

Vor allem zu Beginn der Corona-Krise sind im Lohnzentrum Donauwald – abgekürzt LZDW, die Telefone heiß gelaufen. Der 25-Mann Betrieb macht eigentlich hauptsächlich Abrechnungen. In der Corona-Zeit war die Firma aber hauptsächlich für Beratungen zum Thema Kurzarbeit zuständig. Besonders im März hat Günther Holzapfel, der Geschäftsführer des Lohnzentrums in Viechtach, emotionale Anrufe von Firmen erhalten, die nicht mehr weiter wussten.

Mehrarbeit wegen Kurzarbeit

Gerade zu Beginn der Corona-Zeit hat der Geschäftsführer Günther Holzapfel viel Beratungen zum Thema Kurzarbeit durchgeführt.

"Eine Inhaberin von einer Firma hat mich angerufen und gesagt, die Firma gibt es bereits 30 Jahre und jetzt müssen sie Kurzarbeit anmelden. Sie wissen nicht wie es funktioniert. Das lustige ist, sie mussten gar nicht Kurzarbeit anmelden, sie haben lediglich gedacht sie müssen das, weil jeder gesagt hat man müsse das jetzt", Günther Holzapfel Geschäftsführer

In Bayern befanden sich – Stand Mai – gut 90.400 Betriebe in Kurzarbeit. Gut 1,1 Millionen Beschäftigte sind betroffen. Für viele von ihnen war es das erste Mal, dass sie in Kurzarbeit mussten. Die Flut an Informationen zu Beginn war aber sehr undurchsichtig, bestätigt auch die Prokuristin Daniela Ettl.

Informationsflut zum Thema Kurzarbeit

"Am Anfang wars sehr stressig, weil alle Arbeitgeber ein bisschen verunsichert waren. Wir waren voll in der Berater-Rolle. Wir haben ganz viel telefoniert und die Unternehmen versucht zu beruhigen.", Prokuristin Daniela Ettl.

Inzwischen haben sich die Arbeitsabläufe im Lohnzentrum Donauwald eingespielt – trotzdem erhält die Firma nach wie vor täglich Anrufe rund ums Thema Kurzarbeit. Auch in einem anderen Bereich läuft es seit Corona beim Lohnzentrum anders als in anderen Firmen, in denen teilweise Mitarbeiter gekündigt werden mussten, erzählt Geschäftsführer Holzapfel.

Drei neue Mitarbeiter und weitere werden gesucht

Der Geschäftsführer hat in diesem Jahr bereits drei neue Mitarbeiter eingestellt und ist weiter auf der Suche. Doch einen geeigneten Mitarbeiter zu finden sei auf dem derzeitigen Markt gar nicht so leicht, es gäbe zu wenig Menschen die sich für das Thema Lohnabrechnung interessieren, so Holzapfel

Kurzarbeit sei ein sehr umfangreiches Thema, das nicht jeder Lohnabrechner kann.

"Unsere größte Aufgabe ist gerade wirklich nicht die Kunden zu bedienen, sondern geeignete Mitarbeiter zu finden, weil es wirklich schwer ist einen ausgebildeten Lohnabrechner in der Freien Wirtschaft zu bekommen." Günther Holzapfel Geschäftsführer vom Lohnzentrum Viechtach

Lohnabrechner mit künstlicher Intelligenz

Wo ein menschlicher Mitarbeiter fehlt, da hilft beim Lohnzentrum Donauwald inzwischen „Loki“ aus, zum Beispiel bei Gehaltsabrechnungen und in der Buchhaltung. Loki steht für „Lohnabrechner mit Künstlicher Intelligenz“ – und ist eine Software die 2018 von den Mitarbeitern entwickelt wurde. Seit März ist er im Einsatz, eine Art virtueller Lehrling, wie Holzapfel erklärt: "Man muss sich das so vorstellen: Der ist jetzt im 5. Beschäftigungsmonat, im dritten Lehrjahr und unterstützt zum Beispiel die Lohnbuchhalter im Lohnabrechnungen. Loki vergleicht dann beispielsweise zwei Lohnabrechungen miteinander und legt die Unterschiede dar. Ersetzen kann der künstliche Lehrling menschliche Mitarbeiter allerdings nicht." Im Lohnzentrum Donauwald in Viechtach werden auch weiterhin Kunden persönlich betreut – gerade in Corona-Zeiten sind es hier mehr denn je.