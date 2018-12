Mehr Züge neue Zeiten – der Fahrplanwechsel in Bayern

Dieser Fahrplanwechsel bringt für Bayern neue Direktverbindungen und frühe Züge zwischen vier und fünf Uhr. Für den Regionalverkehr in Bayern auf Schienen ist die BEG zuständig, und dass er gut läuft, egal ob ein privater Bahnbetreiber seine Züge fahren lässt oder die Deutsche Bahn, Thomas Prechtl von der BEG:

"Die größte Änderung im Fahrplan ist der Neubau der Neufahrner Kurve und die damit generierten Verkehre von Regensburg über Landshut in den Münchner Flughafen mit ganz neuen Perspektiven für den Nordbayerischen Raum verstärkt durch zusätzliche Züge auf der Schnellfahrstrecke, wo wir seit dem letzten Jahr sehr schnelle Regionalverkehre fahren. Und letztendlich auch über Bayern verteilt, Erweiterungen des Stundentakts, so dass mehr Fahrgäste in den Genuss des Bayerntakts kommen." Thomas Prechtl, BEG

Bessere Anschlüsse - mehr grenzüberschreitende Züge

In 75 Minuten Fahrzeit erreichen die Züge von Regensburg den Flughafenterminal. Insgesamt also bietet der neue Fahrplan bessere Anschlüsse mit Zeiten, die man sich merken kann. Das ist ein Vorteil: der Stundentakte. Es gibt mehr grenzüberschreitende Züge in benachbarte Bundesländer aber auch nach Österreich, in die Schweiz oder nach Tschechien.

Franken-Thüringen-Express

Der Franken-Thüringen-Express verbindet Nürnberg, Würzburg und Bamberg mit Jena, Sonneberg und Saalfeld. Jeder zweite FTX nimmt die Strecke durch das Saaletal, die vor allem auch für Urlauber interessant ist. Auf der Neubaustrecke werden die Täler überbrückt und die Berge sind untertunnelt, dafür rast so ein ICE-Sprinter in unter vier Stunden nach Berlin. Weil das nach einem Jahr so gut angenommen wird, lässt die Bahn hier zusätzliche Züge fahren – um 8 Uhr und um 16 Uhr.

Außerdem kommt der sparsame und große neue ICE 4 zum Einsatz, der bietet 880 Sitzplätze und braucht für die Strecke etwa viereinhalb Stunden, dafür hält er dann öfter, auch in Franken. Über die Bequemlichkeit der Sitze gibt es bereits viele Beschwerden. Doppelstockwagen kommen erst im Sommer auf die Strecke München- Nürnberg