Mehr Züge in Oberfranken: Agilis bekommt Zuschlag

In Teilen Oberfrankens sollen in Zukunft mehr Züge in einer höheren Taktung fahren. Im Rahmen des Vergabeverfahrens Regionalverkehr Oberfranken soll das Regensburger Unternehmen Agilis den Zuschlag bekommen. Es geht dabei um den Betrieb dieselbetriebener Regionalbahnen in Oberfranken von Dezember 2023 bis Dezember 2035.

Besonders im Raum Hof sollen mehr Züge fahren

Am Mittwoch wurden die Bieter über die Absicht der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) informiert, Agilis den Zuschlag zu erteilen. Nun haben die unterlegenen Unternehmen zehn Tage Zeit, um die Entscheidung anzufechten. Erst nach Ablauf der Frist kann der endgültige Zuschlag erteilt werden.

Durch die Vergabe soll der Zugverkehr in Oberfranken ausgebaut werden. Insbesondere im Raum Hof sollen künftig mehr Züge unterwegs sein. Viele der Strecken der Ausschreibung betreibt Agilis bereits heute, auf einigen sind bislang andere Eisenbahnverkehrsunternehmen im Einsatz.