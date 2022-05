Artikel mit Audio-Inhalten

Mehr Wind, weniger Fleisch: Grüne machen Klimaschutz-Vorschläge

In acht Jahren muss Bayern seinen Ausstoß an klimaschädlichem Treibhausgas radikal senken. Eine Studie im Auftrag der Grünen zeigt, was dazu nötig wäre und welchen positiven Nebeneffekt das Ganze noch mit sich brächte.