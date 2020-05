Mehr Verkehrsunfälle, aber weniger Tote auf Bayerns Landstraßen

Mehr Kontrollen und Straßenausbau sollen Sicherheit bringen

Die insgesamt gesunkene Zahl der Verkehrstoten sei vor allem der intensiven Verkehrssicherheitsarbeit von Straßenbaubehörden und häufigen Polizeikontrollen zu verdanken, so Innenminister Herrmann, die würden auch in Zukunft konsequent weitergehen. "Weil sich leider so mancher Dummkopf an Tempolimits nur hält, weil er Angst davor hat, geblitzt zu werden – dann müssen wir ihm den Gefallen auch tun. Genauso Alkohol im Straßenverkehr nach wie vor ein wichtiges Thema." Auch weiter aufklären will Herrmann: zum Beispiel darüber, dass der Fahrer, wenn er im Straßenverkehr eine SMS liest, eben nicht mehr schnell genug auf eine Gefahrensituation reagieren kann.

Neben Appellen an die Verkehrsteilnehmer soll laut Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) in den kommenden Jahren auch baulich weiter in die Sicherheit investiert werden, etwa durch Begradigung von gefährlichen Kurven, das Anbringen von Schutzplanken oder den Ausbau von Landstraßen. Mehr als 100 Streckenabschnitte habe die Staatsbauverwaltung sicher ausgebaut, beispielsweise durch dritte Fahrstreifen, die das Überholen erleichtern. Örtlich seien die Unfälle teilweise um mehr als 60 Prozent zurückgegangen, so Schreyer.

Für Anfang 2021 kündigten Herrmann und Schreyer die Vorstellung eines neuen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 an. Außerdem wollen Schreyer und Herrmann künftig den Schutz der schwächsten Verkehrsteilnehmer, wie Radfahrer und Fußgänger, stärker in den Blick nehmen.

