Heimwerker und Freizeitsportler: Mehr Unfälle durch Corona

Weniger Auto- und Motorradunfälle also sonst, aber dennoch viel zu tun: Bei den Ärzten in der Notaufnahme der Augsburger Uni-Klinik landen derzeit viele Patienten, die sich beim Sporteln an der frischen Luft verletzt haben, beim Inlineskaten etwa oder bei der Ausfahrt mit dem E-Bike.

"Extrem viele Radler" in der Notaufnahme

Laut Edgar Mayr, dem Chef der Unfallchirurgie der Uniklinik, kommen derzeit sogar "extrem viele" gestürzte Radler zur Behandlung in die Notaufnahme. Zahlenmäßig seien das wesentlich mehr als im vergangenen Frühjahr bei vergleichbaren Wetterkonditionen, so Mayr.

Und was noch auffällt: In den letzten Wochen mussten in der Uniklinik auch mehr Heimwerkerunfälle als sonst notärztlich behandelt werden. Viele Männer und Frauen nutzen offenbar die Corona-bedingte Freizeit, um die eigenen vier Wände auf Vordermann zu bringen und verletzen sich dabei zum Teil erheblich.

Ruhe in den Bereitschaftspraxen

Ruhiger dagegen geht es in den schwäbischen Bereitschaftspraxen der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns zu, hier ist derzeit noch kein größerer Anstieg etwa der häuslichen Unfälle zu verzeichnen.

Auch in der Notaufnahme der Augsburger Hessingklinik ist laut Chefarzt Oliver Herrmann eine Zunahme der Sportunfälle bislang ausgeblieben. Die Notaufnahme sei etwas leerer als sonst, weil so genannte Bagatellfälle sehr viel seltener zur Behandlung kämen, so der Chef der Unfallklinik.