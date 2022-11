Mehr U-Bahn: Münchner Stadtrat setzt starke Signale für den ÖPNV

Mit den Stimmen von Grünen, der CSU und der SPD hat der Münchner Stadtrat für die Finanzierung eines sogenannten Vorhaltebauwerks für die geplante neue U-Bahnlinie U9 gestimmt. Damit wird eine Haltestelle unter dem Hauptbahnhof fest eingeplant, obwohl die Stadtkämmerei das Projekt für nicht finanzierbar hält.

Zukunftsentscheidung trotz Bauchgrummelns

"Ich weiß, dass viele Bauchgrummeln haben, meine Begeisterung ist auch überschaubar – aber ich weiß, dass es eine Zukunftsentscheidung ist", so Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Mittwoch in der Vollversammlung mit Blick auf die noch ungeklärte Finanzierung.

Hintergrund ist, dass die mögliche neue U9 erst in ferner Zukunft Realität werden könnte – aber heute schon im Zuge der Bauarbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke ein U-Bahnhof unter dem Münchner Hauptbahnhof in Grundzügen mitgebaut werden müsste. Ohne dieses "Vorhaltebauwerk" wäre ein nachträglich gebauter Halt am Hauptbahnhof nicht mehr vertretbar – und ohne Stopp am Hauptbahnhof mache die als Entlastung der bestehenden Nord-Süd-Linien gedachte U9 keinen Sinn, zitierte Reiter die Fachleute.

Massive Kostensteigerung

Eigentlich hatte der Münchner Stadtrat bereits 2019 für den Bau gestimmt. Die erneute Abstimmung wurde aufgrund von massiven Kostensteigerungen des Projekts notwendig. Nach einer neuerlichen Schätzung liegen die Kosten für den U-Bahnhof unterhalb des Münchner Hauptbahnhofs nun nicht mehr wie ursprünglich gedacht bei 419 Millionen Euro, sondern bei rund 563 Millionen Euro. Hätte der Stadtrat gegen die Finanzierung der Maßnahme gestimmt, wären weitere Verzögerungen beim Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke im Raum gestanden.

Stadtkämmerei warnt mit deutlichen Worten

Kritiker befürchten jedoch, dass sich München mit der neuen U-Bahnlinie finanziell überheben könnte. Deswegen hatte die Münchner Stadtkämmerei empfohlen, der Finanzierung nicht zuzustimmen : "Wir empfehlen aus der Vorhaltemaßnahme (...) auszusteigen." Die Begründung: Selbst wenn für die U9 später unerwartet viele Fördergelder flössen, sei die von der Kommune noch aufzunehmende Summe zu viel für den klammen Stadtsäckel. Bund und Freistaat hätten bis dato keine Finanzierungszusage geleistet. Im schlimmsten Fall müsste München nach Berechnungen der Stadtkämmerei die Kosten für den Bau der U9 größtenteils alleine tragen. Die städtischen Finanzfachleute gehen bis zur Fertigstellung der Linie Ende der 2030er Jahre von Kosten von bis zu 10 Milliarden Euro aus.

Mobilitätsreferat: Entlastung des U-Bahn-Netzes dringend nötig

Dem entgegen stand eine Stellungnahme des Mobilitätsreferats, das sowohl den Bau des Vorhaltebauwerks unter dem Hauptbahnhof als auch den Bau der U9 empfiehlt. Die neue Verbindung soll die stark genutzten beiden Linien U3 und U6 entlasten, die pro Jahr 430 Millionen Fahrgäste befördern. Neben der fehlenden Entlastung hätten bei einem Nein des Stadtrats Entschädigungsforderungen der Deutschen Bahn an die Stadt München im Raum gestanden.