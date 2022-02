Mehr Tierwohl: Wie eine bessere Haltung finanziert werden könnte

Vor mehr als 40 Filialen des Discounters Aldi haben am vergangenen Freitag Bauern protestiert. Denn das Unternehmen wirbt damit, sich für mehr Tierwohl einzusetzen. Doch die Bauern werfen dem Konzern vor, bei Preisverhandlungen um Cent-Beträge zu feilschen.

Insgesamt sei der Handel nicht bereit, entscheidend mehr zu bezahlen. Denn um wirklich mehr Tierwohl umzusetzen, müssen zum Beispiel viele neue Ställe mit Auslauf für die Tiere gebaut werden. Das ist teuer und bedeutet für die Landwirte langfristige Investitionen.

Regierungskommission: Finanzbedarf von fünf Milliarden Euro

Die von der ehemaligen Bundesregierung eingesetzte sogenannte Borchert-Kommission hat erarbeitet, dass ein Investitionsbetrag von etwa fünf Milliarden Euro für mehr Tierwohl in den nächsten Jahren nötig sein wird. Es besteht große Einigkeit, dass die deutschen Bauern für den nötigen Umbau unterstützt werden müssen.

Auf einer Pressekonferenz im Januar hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir betont, dass er die Aufgabe ganzheitlich angehen will: "Nur gemeinsam mit der Landwirtschaft kann man mehr für die Umwelt, mehr für Artenreichtum erreichen. Die Zeit ist reif, Landwirtschaft, Natur, Klima- und Umweltschutz unter einen Hut zu bekommen", sagte der neue Bundeslandwirtschaftsminister.

Höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch – oder eine Tierwohlabgabe

Die Borchert-Kommission hat zwei Finanzierungsmodelle vorgelegt: So könnte das Geld aus der Mehrwertsteuer kommen, wenn künftig auch für Fleisch- und Milchprodukte 19 Prozent statt bisher sieben Prozent bezahlt werden müssten. Diese Idee unterstützten auch Organisationen wie Greenpeace.

Der andere Vorschlag sieht einen direkten Aufschlag auf Fleisch und Wurst vor – die zweckgebundene sogenannte Tierwohlabgabe. Sie wird beispielsweise von Ökolandbauverbänden bevorzugt. Auch deshalb, weil so eine Abgabe mengengebunden wäre. Sie würde etwa konventionelles und Bio-Fleisch gleichermaßen verteuern. Zum Beispiel mit einem bestimmten Cent-Betrag pro Kilogramm. Dagegen würden Produkte, die bereits jetzt wegen höherer Tierwohlstandards teurer sind, mit einer höheren Mehrwertsteuer um mehr Cent im Preis steigen.

Verpflichtendes staatliches Haltungs-Kennzeichen gefordert

Eine gesetzliche Haltungs- und Herkunftskennzeichnung ist vordringlich für Hubert Heigl, Landwirt und Vorsitzender der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern. Es brauche Transparenz, "dass man einfach weiß, was man kauft". So sei es auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben.

Man könnte zum Beispiel das vierstufige System des Handels übernehmen, wie es beim Fleisch inzwischen eingeführt ist. Aber entscheidend sei, dass man es verpflichtend und klar mache. Die Premiumstufe vier etwa, enthalte auch konventionelle Haltungsformen. Da brauche es eine eigene Stufe für ökologisch erzeugte Produkte. Hubert Heigl arbeitet in der Borchert-Kommission mit. Er vertritt dort die deutsche Biobranche – also die Ökolandbauverbände und den Biohandel.

Bio-Anteil beim Fleisch am Gesamtmarkt unter zwei Prozent

Momentan sind die Wachstumsraten von Biofleisch sehr hoch, aber "sie liegen beim Gesamtmarktanteil noch unter zwei Prozent", so Hubert Heigl. Es gibt auch die Befürchtung, dass deutsches Tierwohlfleisch von ausländischer Ware verdrängt werden könnte.

Wichtig sei deshalb, dass das eingesammelte Geld wirklich in Tierwohl-Ställe fließe, sagt der Vorsitzende des Ökolandbaudachverbandes. Persönlich plädiere er für die Tierwohlabgabe, weil man sie eher zweckgebunden verwenden könnte.

Bauern wollen Planungssicherheit für Umbauten ihrer Ställe

Tatsächlich sieht die Borchert-Kommission eine langfristige Unterstützung vor. Dafür ist ein Zeitraum bis 2040 anvisiert. Wenn große Stallumbauten finanziert werden müssen, ist eine verlässliche Einkommensquelle wichtig.

Bei der Mehrwertsteuererhöhung bestehe bei vielen Bauern die Sorge, dass der Staat die Mehreinnahmen möglicherweise nicht längerfristig für die Landwirtschaft einsetzten würde, wie Hubert Heigl betont. Denn Steuern fließen in Deutschland in den allgemeinen Haushalt und da ändern sich die Prioritäten.

Staat soll den Umbau finanzieren

"Ein Staat der den Umbau der Landwirtschaft will, der wird ihn auch finanzieren", meint dagegen der konventionelle Schweinebauer Gerhard Langreiter. Würde eine künftige Bundesregierung nach einem Wechsel das ändern, dann wäre das für Langreiter ein "großer Vertrauensbruch".

Langreiter engagiert sich auch in der Kreisgruppe Mühldorf des Bayerischen Bauernverbandes. Seit Beginn der Corona-Pandemie seien die Erzeugerpreise am Boden, "während der Handel seine Gewinnspanne ausbaut", sagt der Landwirt. Das war auch der Grund für ihn und einen Handvoll Mitstreiter und Mitstreiterinnen, sich Ende letzter Woche vor den Mühldorfer Aldi zu stellen und zu protestieren.

Bei den Schweinehaltern stünden viele Bauern in den Startlöchern ihre Betriebe umzubauen, so Langreiter. Deswegen müsse es bald eine Entscheidung geben. Wie die Finanzierung letztlich aussieht, das ist für Langreiter und den Bayerischen Bauernverband nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass sie kommt und verlässlich ist.

Höhere Mehrwertsteuer scheint leichter durchsetzbar

So zielgerichtet eine Tierwohlabgabe wäre. Viele haben bei dieser neuen Abgabe die Befürchtung, dass dafür ein völlig neues System eingerichtet werden müsste, mit einem hohen bürokratischen Aufwand. Deshalb gilt die Variante mit der höheren Mehrwertsteuer als einfacher handhabbar.

Die höhere Mehrwertsteuer für Lebensmittel hält auch der Kommissionsvorsitzende Jochen Borchert für leichter durchsetzbar in der Bundesregierung, wie er in einem Interview jüngst erklärt hat. Dem könne auch die FDP leichter zustimmen.

Bauern vor der Wahl – umbauen oder aufgeben?

Gerhard Langreiter hält in Neukirchen im Landkreis Mühldorf 170 Muttersauen. Er kann sich vorstellen, dass er seinen Stall umbaut und vergrößert, dass die mehr Platz bekommen. Der Landwirt sagt aber auch: "Wenn es keine verlässliche Finanzierung und keine Planungssicherheit gibt, dann werden viele meiner gut ausgebildeten Kollegen mit der Schweinehaltung aufhören und leicht einen neuen Arbeitsplatz finden."

Hoher Finanzbedarf über Jahre

Das wäre dann das Ende vieler kleinerer Betriebe, die die Landwirtschaft in Bayern auch ausmachen. Die Gesellschaft müsse sich im Klaren sein, dass das "sehr, sehr, sehr viel Geld kostet und das über Jahrzehnte. Und dafür muss man auch bereit sein", so Langreiter. Als Nächstes muss sich die Bundesregierung entscheiden, wie das Geld dafür eingesammelt werden soll.