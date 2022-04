Mehr Tempo in Sachen Wasserstoff: Roadmap Bayern vorgestellt

"Ohne Wasserstoff wird uns die Zukunft nicht gelingen, wenn wir an dem Ziel festhalten, wirklich von den fossilen Energieträgern loskommen zu wollen und wenn wir in Deutschland und in Bayern Industriestandort bleiben wollen." Das verkündete Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) heute auf einer Pressekonferenz im Zentrum "Wasserstoff.Bayern" im Nürnberger Zukunftsmuseum, wo er die sogenannte Wasserstoff-Roadmap für den Freistaat vorstellte.

Ziel: Bayern bis 2030 an Pipeline anschließen

Die Roadmap sieht vor, dass der Freistaat bis 2030 an einer Wasserstoff-Pipeline angeschlossen sein muss, um Wasserstoff nach Bayern zu importieren. Dieser könne beispielsweise aus Schottland oder Norwegen kommen. Außerdem sollen bis 2025 bayernweit 500 Wasserstoffbusse im Öffentlichen Nahverkehr und 500 Wasserstofflastwagen fahren.

Mehr Tempo in Sachen Wasserstoff

Generell, so hieß es auf der Pressekonferenz, wolle man mehr Tempo in Sachen Wasserstoff vorgeben. Dabei betonte Aiwanger, dass der Ukraine-Krieg die Notwendigkeit von Wasserstoff als Energieträger weiter verdeutlicht hat. Veronika Grimm, Vorstandsmitglied des Wasserstoffzentrums Bayern, pflichtete ihm bei: "Spätestens seit dem 24. Februar 2022 ist klar: Klimapolitik ist auch Sicherheitspolitik. Mindestens in dem Sinne, dass sie die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern sicherstellt."

Aiwanger: Kein Geld für Russland

Kritiker bemängelten, dass an Bayerns Wasserstoff-Projekt die Raffinerie-Gesellschaft Bayernoil beteiligt ist, die zum Teil dem russischen Mineralölunternehmen Rosneft gehört. Hubert Aiwanger nannte das Vorhaben im Gespräch mit dem BR jedoch eine "wasserdichte Sache". Um zu verhindern, dass Russland von Geldern profitiere, habe man eine Untergesellschaft gegründet – ohne den Anteilseigner Rosneft. "Für die Anwendung unseres Wasserstoffthemas, bei dem auch Fördergelder fließen, ist Rosneft eindeutig außen vor", so der bayerische Wirtschaftsminister.

Grüner Wasserstoff ist langfristiges Ziel

Die Herstellung von Wasserstoff in Bayern sei ein zentraler Punkt der Roadmap. In der Anfangszeit könne man allerdings nicht nur auf grünen Wasserstoff – also jenen aus erneuerbaren Energien – setzen, erklärte Grimm. Langfristig sei dieser klimaneutrale Wasserstoff jedoch das Ziel.

Fokus auf Mobilitätsbranche

Im Sinne der Roadmap setzt der Freistaat künftig bei der Rolle des Wasserstoffes vor allem auf die Mobilitätsbranche. Mit Hinblick auf das neue nationale Wasserstoffzentrum in Pfeffenhausen im Landkreis Landshut wolle man sich laut Aiwanger "um Pkw und Lkw zuvorderst kümmern, um diese Schlüsselbranchen Bayerns tatsächlich auch voranzutreiben".