Mehr Tempo 30-Zonen in Bamberg?

Um in einer Stadt oder in einer Gemeinde Tempo 30 auf allen Straßen einzuführen, braucht es die Änderung der Straßenverkehrsordnung. Derzeit ist es Kommunen nicht möglich, selbst zu entscheiden, wo Tempo 30 als Geschwindigkeitsreduzierung ausgewiesen wird. Sie muss Ausnahmen von der Regelgeschwindigkeit begründen. Eine Initiative des Städtetages will das ändern und deshalb Modellstädte benennen.

Bamberg schließt sich Initiative an

Erst waren es nur sieben, im September kamen vier weitere Städte dazu, unter anderem auch Bamberg als erste fränkische Stadt. Die Teilnahme an der kommunalen Initiative für Tempo 30 innerorts geht auf einen Antrag der Fraktion Grünes Bamberg im August zurück. Eine Mehrheit des Mobilitätssenats hat sich dafür ausgesprochen sich der Initiative des Deutschen Städtetags anzuschließen. Damit bewirbt sich Bamberg als Modellstadt. Sie möchte selbst entscheiden, wo ein Tempolimit 30 gilt und nicht erst einen Antrag stellen müssen, ob dies eingeführt werden darf. Ein weiteres Ziel könnte dabei auch die Einführung einer Umkehrregelung sein. Das heißt, wo kein Schild auf Tempo 50 hinweist, gilt ein Tempolimit 30. "Was dabei gefordert wird ist eine Umkehrung von Regel und Ausnahme", erklärt Prof. Siegfried Brockmann, der Leiter der Unfallforschung der Versicherer. "Das bedeutet, dass wir grundsätzlich Tempo 30 haben, wenn nicht Tempo 50 angeordnet ist. Alle Schilder, die ich bisher für Tempo 30 habe, sind weg und haben dann den Appellcharakter auch nicht mehr, den sie bisher haben."

Unfallforscher begrüßen Tempo 30-Initiative

Generell begrüßt der Unfallforscher die Initiative und die damit verbundene Forschung, ob sich die Autofahrer an die neue Regel gewöhnen können. Brockmann spricht sich trotz allem dafür aus, es dabei zu belassen, dass im Innenstadtbereich generell 50 gilt, dafür jedoch den Städten mehr Handlungsspielraum bei der Einführung von Tempo-30-Zonen an die Hand zu geben. "Leider ist die Gesetzeslage so, dass die Kommunen ganz schwer aus Verkehrssicherheitsgründen Tempo 30 anordnen können. Wenn wir das wesentlich erleichtern können, hätten wir an allen kritischen Stellen, die wir zum großen Teil schon kennen, dann tatsächlich Tempo 30, vielleicht sogar noch weniger mit weiteren Zusatzeinschränkungen. Und daraus wird sich aus meiner Sicht ein wesentlich größeres Potential entwickeln, als einfach nur Regel und Ausnahme umzudrehen."

Viele Straßen in Bambergs Innenstadt sind Tempo 30-Zonen

Wie viele Straßen in Bamberg schon jetzt Tempo 30-Zone sind, kann die Stadt nicht beziffern. Im Innenstadtbereich seien es bereits ausreichend viele, heißt es. Es gebe jedoch noch Wohngebiete, wo ein solches Tempolimit nicht gelte und hier sei es wichtig, die Beschränkung einzuführen, so Jonas Glüsenkamp, Stadtrat Grünes Bamberg und zweiter Bürgermeister. Mit geringer Geschwindigkeit sei der Verkehrsfluss generell besser, denn es gebe weniger Anfahrt und Abbremsen, das zeigten Studien, so Glüsenkamp weiter. Bei den Ringverbindungen, also beispielsweise auf dem Berliner Ring, möchte die Stadt weiterhin ein höheres Tempo zulassen.

Wie viel Kosten durch die Teilnahme an der Initiative auf Bamberg zukämen, kann Glüsenkamp nicht benennen. Kosten dürften aber beim Thema Verkehrssicherheit und Sicherheit für Kinder nur eine nachgeordnete Rolle spielen. Andreas Triffo, Stadtrat des Bamberger Bürger Blocks und von der Initiative "Bamberg Gemeinsam Mobil" spricht sich gegen ein generelles Tempo 30 aus. Wichtig sei ein guter Verkehrsfluss. Generelle Geschwindigkeitsbeschränkungen würden nichts bringen. Denn, wenn wichtige Zufahrtsstraßen auf Tempo 30 beschränkt werden, wie beispielsweise die Memmelsdorfer Straße, würde es einfach nur eine Verlagerung des Verkehrs auf Ausweichstraßen geben. Zudem würde eine Absenkung der Geschwindigkeit keine generelle Verbesserung für den Lärm- oder Umweltschutz bringen, so Triffo weiter.

Viele Städte ziehen nach

Seit 1957 gibt es Tempo 50 in Innenstädten, in den 80er Jahren wurden die ersten Tempo 30-Zonen ausgewiesen. Sie unterliegen strengen Vorgaben. So muss beispielsweise eine objektive Gefahrensituation vorliegen, wie zum Beispiel Einzugsgebiet eines Kindergartens oder Schule, um die Höchstgeschwindigkeit von 30 zu erlassen. Die Initiative des Städtetages verweist darauf, dass die Straßen mit Tempo 30 sicherer werden, vor allem für Radfahrer und Fußgänger. Zudem bedeute die Geschwindigkeitsreduzierung auch weniger Lärm und sauberere Luft. Wenn überall 30 gelte, könnten auch viele Schilder, die auf die Geschwindigkeitsregelung hinweisen, abgebaut werden und Straßen sich wieder mehr zu "multifunktionalen Orten" entwickeln, heißt es in der Begründung der Stadt Bamberg.

Städteinitiative Tempo 30

"Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten – eine kommunale Initiative für stadtverträglichen Verkehr" ist eine Städteinitiative, die im Juli dieses Jahres gestartet wurde. Organisiert wird sie von der Agora Verkehrswende mit Beteiligung des Deutschen Städtetages. Agora Verkehrswende ist ein Forum, bestehend aus der mehreren Stiftungen aus Europa und den USA.

"Wir wollen den Verkehr in den Städten effizienter, klimaschonender und sicherer machen. Dafür brauchen wir aber vor Ort mehr Entscheidungsspielräume. Die Kommunen können am besten entscheiden, welche Geschwindigkeiten in welchen Straßen angemessen sind." Burkhard Jung, Präsident Deutscher Städtetag

Die Initiative fordert darin den Bund auf, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass Kommunen selbst Straßen ausweisen dürfen, in denen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit angeordnet wird. Der Vorstoß wird vom Deutschen Städtetag unterstützt. Der kommunale Spitzenverband fordert in einem Papier auf, Modellversuche in Städte und Gemeinden zu starten. Es gehe dabei nicht darum flächendeckend Tempo 30 einzuführen, sondern, dass Städten selbst eine Entscheidungsfreiheit gegeben werde, neue Geschwindigkeitsmodelle zu erproben.

Nichts läuft mehr mit Tempo 30?

Das Bundesumweltamt hat 2016 eine Untersuchung "Wirkungen von Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen" herausgebracht. Darin heißt es, dass eine Reduzierung des Tempos auf Hauptverkehrsstraßen die "Leistungsfähigkeit innerörtlicher Hauptverkehrsstraßen" nicht beeinflusst. Das wird maßgeblich durch Ampeln bestimmt.

Sieht man sich die Befolgung der Geschwindigkeitsreduzierung an, so ist die Überschreitungshäufigkeit bei Tempo 30 in der Regel höher als bei Tempo 50, heißt es in der Untersuchung des Bundesumweltamtes weiter. Es zeigt sich jedoch, dass zumindest generell langsamer gefahren wird. Wirkung zeigen vor allem Geschwindigkeitsdisplays oder Geschwindigkeitskontrollen. Generell abnehmendes Tempo gibt es bei Autofahrten vor allem auch, wenn auf Gefahren hingewiesen wird, wie Fußgänger, Kinder oder Lärmschutz.

Studie: Weniger Lärmbelastung bei Tempo 30

Auch das Thema Lärmreduzierung wurde in dem Bericht des Bundesumweltamtes aufgeführt. Eine Schweizer Untersuchung nennt Reduzierungen des Dauerschallpegels um durchschnittlich rund 4 dB(A) bei Tempo 30 gegenüber Tempo 50. Der maximale Vorbeifahrtpegel sinkt durchschnittlich um 6 dB(A). Das bestätigen auch Messungen in Frankfurt. Die Studie aus der Schweiz zeigt aber auch: "Das häufige Argument, bei geringeren Geschwindigkeiten würde in niedrigeren Gängen und damit mit höheren Drehzahlen (= lauter) gefahren, konnte nicht bestätigt werden. Die Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass keine eindeutige Beziehung zwischen Vorbeifahrtpegel und Drehzahl erkennbar ist und Fahrzeugeigenschaften (Reifen und Motortyp) offenbar einen größeren Einfluss auf die Lärmsituation haben als das Fahrverhalten (Drehzahl)".

Das Bundesumweltamt kommt deshalb zum Schluss: "Tempo 30 führt in der Mehrzahl der untersuchten Fälle zu wahrnehmbaren Lärmentlastungen. Dazu tragen vor allem nachts auch die geringen Lärmspitzen bei. Tempo 30 reduziert die Luftschadstoffbelastung, wenn es gelingt, die Qualität des Verkehrsflusses beizubehalten oder zu verbessern".