Mehr Stress für Bahn-Pendler zwischen Augsburg und München

Bahnpendler, die in der Hauptverkehrszeit von Augsburg nach München fahren, haben es zur Zeit schwer. Die Züge sind knallvoll. Ein Grund dafür ist eine Baustelle am Ulmer Hauptbahnhof – viele Fernverkehrszüge fahren deswegen nicht mehr über Ulm und damit auch nicht über Augsburg. ICE-Züge fahren nicht so oft und deswegen steigen viele Augsburger Pendler in den Fugger-Express. Der wird also automatisch voller. Ein paar Stationen weiter, in Mering, herrscht dann oft Chaos.

„Der Fugger-Express ist immer voll und in letzter Zeit extrem überfüllt. Wohl auch weil Wagen häufig fehlen, finden wir oft keinen Platz mehr. Man ist irgendwo eingequetscht an der Tür, es ist kein angenehmes Fahren. Und oft hat man überhaupt Probleme in den Zug zu gelangen, wenn man in Mering zusteigt.“ Elke Seefried, Pendlerin

Weniger Platz für Pendler wegen fehlender Zugwaggons

Elke Seefried aus Mering hat fast jeden Tag Ärger mit der Regionalbahn. Diese ist oft hoffnungslos überfüllt - mancher Pendler bleibt am Bahnsteig zurück. Das Problem verschärft sich auch wegen fehlender Zugwaggons. Hunderte Sitzplätze fallen weg. Die Deutsche Bahn sagt, dass viele der Waggons in der Werkstatt sind – zur Wartung. Für Jörg Lange vom Fahrgastverband ProBahn ist das kein Grund mehr. Denn die Bahn habe Monate Zeit gehabt, das Problem zu lösen.

„Aus unserer Sicht ist jetzt der Freistaat gefordert. Der Freistaat hat die Verkehrsverträge, ist Vertragsinhaber und kann dann sich mit der DB regio hinsetzen und sagen: Leute, es reicht, macht einen Lösungsplan, und wenn ihr keine Lösung habt, dann besorgt bitte weiteres Zugmaterial." Jörg Lange, Fahrgastverband ProBahn

Bald soll es besser werden - verspricht die Bahn

Die Bahn verspricht, dass es ab Donnerstag deutlich besser laufen soll. Denn dann soll die Baustelle am Ulmer Hauptbahnhof beendet sein – dann könnten ICE-Züge wieder über Ulm und Augsburg fahren.