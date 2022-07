Mehr Streit, mehr Transparenz: So lief das Plenarjahr in Bayern

Die Pandemie ist noch nicht vorbei, der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Inflation in Deutschland erst recht nicht. Ganz zu schweigen vom Klimawandel, der die Politik auf Jahrzehnte beschäftigen wird - in den vergangenen Monaten musste sich der Bayerische Landtag einmal mehr mit Krisen aller Art auseinandersetzen.

Zum Beginn der parlamentarischen Sommerpause ist daher Zeit für eine Bilanz. Welche politische Baustelle hat das Parlament geschlossen? Welches Vorhaben wurde (noch) nicht umgesetzt? Und inwiefern beeinflusst die Ampel-Konstellation in Berlin die bayerische Politik?

Rollentausch im Freistaat

Der Verhältnisse im Bayerischen Landtag haben sich im abgelaufenen Plenarjahr verschoben. Der Grund dafür liegt weniger im Münchner Maximilianeum als im Berliner Bundestag. "Die Situation hat sich schon verändert", sagt Florian Streibl, Fraktionschef der Freien Wähler, zu BR24. "Wir haben jetzt fünf Fraktionen im Landtag, die in Regierungen involviert sind." Streibls Partei lenkt als Juniorpartner zusammen mit der CSU die Geschicke in Bayern. SPD, Grüne und FDP sind im Freistaat seit Jahren Stammkräfte auf der Oppositionsbank, aber seit vergangenem Winter eben auch Teil der Ampel-Koalition im Bund. Und genau das bringt die bayerischen Vertreter dieser drei Parteien immer häufiger in die Situation, selbst Regierungshandeln verteidigen zu müssen.

Besonders, da der Ton aus der Staatskanzlei in jüngster Zeit immer schärfer wird. Ob über den Fernsehbildschirm, in Zeitungsinterviews oder während eines Besuchs im Nachbarland Tschechien - Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lässt aktuell kaum eine Gelegenheit aus, um die Ampelregierung zu kritisieren. Mal geht es um Energieversorgung, mal ums Gendern - immer geht es gegen Berlin. Zuletzt warf Söder der Bundesregierung vor, sie entlaste die Bürger in der aktuellen Inflation nicht ausreichend, und forderte im selben Atemzug eine ganze Reihe von Maßnahmen: 365-Euro-Jahresticket für deutschlandweiten ÖPNV, Verlängerung des Tankrabatts, Winterwohngeld.

Der Ministerpräsident steht mit seinen Äußerungen nicht allein da. Auch sein Stellvertreter spart nicht mit Kritik an der Politik aus der Hauptstadt. Ende Mai sollte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) in seiner Regierungserklärung eigentlich die energiepolitischen Pläne der Staatsregierung vorstellen. Stattdessen nutzte der Parteichef der Freien Wähler einen Großteil seiner 45-minütigen Rede, um Appelle und Forderungen an den Bund zu richten. Es ist fast schon eine Tradition, dass sich bayerische Regierungen (seit 65 Jahren CSU-geführt) als Opposition zu Berlin positionieren - selbst in der Zeit, als die CSU dort noch mit am Kabinettstisch saß. Da Letzteres nun erstmal vorbei ist, kann Söder nun noch härter in die Konfrontation gehen.

"Ich habe den Eindruck, dass sich Herr Söder und die CSU nur noch an der Ampel abarbeiten", beschreibt Florian von Brunn (SPD) den Schlagabtausch. Ludwig Hartmann von den Grünen ist derselben Meinung: "Wir erleben gerade ein Dauer-Meckern gegen die Bundesregierung ohne konstruktive Vorschläge."

Die beiden Fraktionschefs finden sich aktuell in ungewohnten Rollen wieder. Vor einem guten Jahr übernahm von Brunn zunächst den SPD-Landesvorsitz und kurz danach den Fraktionsvorsitz. Man wolle "Pressing" spielen und sich "mehr in der Spielhälfte der bayerischen Staatsregierung aufhalten“, hatte er damals gesagt. Doch statt selbst zu attackieren, ist von Brunn seit der Bundestagswahl immer öfter damit beschäftigt, die Ampelpolitik zu verteidigten.