Mehr Stellplätze für Camper? "Bürokratie macht uns kaputt"

Jetzt will die Behörde auch noch, dass die Stellplätze gepflastert werden, also versiegelt. "Die ganzen Bodenarbeiten, Ver- und Entsorgungsstation und die ganze Infrastruktur auf dem Platz: Da reden wir schon von einer sechsstelligen Summe", so Brütting. Die Konsequenz: Die Pläne für die Wohnmobilstellplätze hat die Familie erst einmal auf Eis gelegt. Eine reine Rechensache, denn bei 15 Euro Stellplatzgebühr pro Nacht dauert eine Amortisierung der Investition lange.

"Die Bürokratie macht uns kaputt. Systematisch."

Familie Brütting ist mit diesem Dilemma nicht alleine: Der Berner Hof im nahe gelegenen Prüllsbirkig hat acht Plätze für Wohnmobilisten geschaffen, inklusive Versorgungsstationen für Frischwasser und Strom sowie einer Entsorgungsanlage. Auch hier dauerte der ganze Planungsvorgang ein Jahr. 40.000 Euro hat die Familie dafür in die Hand genommen. Senior-Chef Konrad Berner schüttelt nur immer wieder mit dem Kopf: "Die Bürokratie macht uns kaputt. Systematisch."

Die Fränkische braucht aber neue Stellplätze um zum einen das Wildcampen einzudämmen und zum anderen sich als Tourismusregion auf den schon lange andauernden Urlaubstrend einzustellen.

Projektmanagerin für Wohnmobiltourismus legt Plan vor

Im September vergangenen Jahres wurde Nicole Marquis als Projektmanagerin innerhalb des Verbunds Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) Fränkische Schweiz – einem Zusammenschluss mehrerer Gemeinden – für Wohnmobiltourismus engagiert. Es ist die einzige Stelle dieser Art in Bayern. Marquis will in erster Linie das Problem angehen, dass Stellplätze nach der Campingplatzverordnung genehmigt werden. Die gilt ab drei Stellplätzen. "Der Reisemobilist ist kein Camper, der auf einem Campingplatz steht, wo man natürlich ganz andere Voraussetzungen und Kriterien anlegen muss. Das hat sich leider noch nicht in die Gesetzbücher hineinteleportiert," erklärt sie. Wohnmobilisten wollen in der Regel nur für ein bis zwei Nächten an einem Ort übernachten. Sie brauchen keinen großen Luxus.